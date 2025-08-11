Смерть арестанта в Киевском СИЗО: в суд направлены обвинительные акты против 5 заключенных и 4 служащих учреждения
Киев • УНН
Офис Генпрокурора завершил расследование дела о смерти заключенного в Киевском СИЗО. В суд направлены обвинительные акты в отношении пяти осужденных и четырех сотрудников СИЗО.
Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу о смерти заключенного в Киевском следственном изоляторе. В суд направлены обвинительные акты в отношении пяти осужденных, среди которых так называемый "смотрящий", и четырех сотрудников СИЗО, которые, по версии следствия, пытались скрыть преступление и не оказали своевременной медицинской помощи, что привело к летальному исходу, сообщил Офис генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 5 заключенных, в том числе так называемого "смотрящего"
По материалам досудебного расследования, в декабре 2024 года так называемый "смотрящий" вместе с другими обвиняемыми во время конфликта нанесли заключенному многочисленные телесные повреждения, которые стали причиной его смерти. Их обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Кроме того, в рамках отдельного уголовного производства в отношении 9 сотрудников Киевского следственного изолятора также завершено расследование. Они пытались скрыть преступление, подделав медицинские документы. Из-за отсутствия своевременной медицинской помощи состояние заключенного резко ухудшилось, и только на следующий день его доставили в больницу, где он умер.
Обвинительный акт в отношении 4 служащих уже направлен в суд. После ознакомления остальных 5 обвиняемых с материалами досудебного расследования, дело также будет направлено в суд
Напомним
Ранее УНН писал, что сотрудники следственного изолятора, зная об избиении, пытались это скрыть. Они подделали документы о фактическом состоянии здоровья потерпевшего и необходимости поместить его в карцер из-за якобы нарушения режима.
В апреле восьми должностным лицам ГУ "Киевский следственный изолятор", среди которых инспекторы, дежурные, медицинские работники и старшие по корпусам, сообщили о подозрении из-за смерти заключенного.