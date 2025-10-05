$41.280.00
5 жовтня, 07:57
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 46982 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 67668 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 129332 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 112556 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 105963 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 134655 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 106606 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 48154 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 54203 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ігнат про схеми польотів ракет та дронів в Telegram-каналах: основна вимога не нашкодити

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 2058 перегляди

Юрій Ігнат прокоментував можливість орієнтуватися на схеми польотів дронів та ракет у соцмережах. Він наголосив, що головна вимога – не нашкодити та не допомагати ворогу в реальному часі.

Ігнат про схеми польотів ракет та дронів в Telegram-каналах: основна вимога не нашкодити

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував, чи можна орієнтуватися на схеми польотів дронів та ракет, які публікують в соцмережах та заявив, що основна вимога не нашкодити й не допомагати ворогу в режимі реального часу.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ігнат прокоментував, чи можна орієнтуватися на схеми польотів дронів та ракет, які публікують в соцмережах, для того, щоб скласти загальну картину атаки.

Щодо Telegram-каналів, щодо тих схем, які малюють. Для загальної обізнаності можна…Основна вимога не нашкодити. Те, що з'являються схеми – це проліт ракет. Ми зрештою на наших ресурсах цілодобово ведемо інформування населення й по тих повідомленнях можна собі малювати, якісь схеми, чи стрілочки прольоту

- сказав Ігнат. 

Проте він наголосив, що в реальному часі повідомляти ворогу, особливо, де Сили оборони втрачають локаційно зв'язок з ворожими БПЛА, чи ракетами, це не припустимо. 

Контекст

Наприклад, о 4:12 в Telegram-каналах публікували схеми прольоту ракет над Україною.  

Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

 Зеленський повідомляв, що російські окупанти відверто намагаються знищити цивільну інфраструктуру й перед зимою газову інфраструктуру. 

Анна Мурашко

