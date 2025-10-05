Ігнат про схеми польотів ракет та дронів в Telegram-каналах: основна вимога не нашкодити
Київ • УНН
Юрій Ігнат прокоментував можливість орієнтуватися на схеми польотів дронів та ракет у соцмережах. Він наголосив, що головна вимога – не нашкодити та не допомагати ворогу в реальному часі.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував, чи можна орієнтуватися на схеми польотів дронів та ракет, які публікують в соцмережах та заявив, що основна вимога не нашкодити й не допомагати ворогу в режимі реального часу.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Ігнат прокоментував, чи можна орієнтуватися на схеми польотів дронів та ракет, які публікують в соцмережах, для того, щоб скласти загальну картину атаки.
Щодо Telegram-каналів, щодо тих схем, які малюють. Для загальної обізнаності можна…Основна вимога не нашкодити. Те, що з'являються схеми – це проліт ракет. Ми зрештою на наших ресурсах цілодобово ведемо інформування населення й по тих повідомленнях можна собі малювати, якісь схеми, чи стрілочки прольоту
Проте він наголосив, що в реальному часі повідомляти ворогу, особливо, де Сили оборони втрачають локаційно зв'язок з ворожими БПЛА, чи ракетами, це не припустимо.
Контекст
Наприклад, о 4:12 в Telegram-каналах публікували схеми прольоту ракет над Україною.
Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Зеленський повідомляв, що російські окупанти відверто намагаються знищити цивільну інфраструктуру й перед зимою газову інфраструктуру.