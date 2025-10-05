$41.280.00
5 октября, 07:57 • 18656 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 45923 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 67115 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 128519 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 111967 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 105823 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 134269 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 106268 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 48071 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 54180 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 134261 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 106263 просмотра
Игнат о схемах полетов ракет и дронов в Telegram-каналах: основное требование не навредить

Киев • УНН

 • 1794 просмотра

Юрий Игнат прокомментировал возможность ориентироваться на схемы полетов дронов и ракет в соцсетях. Он подчеркнул, что главное требование – не навредить и не помогать врагу в реальном времени.

Игнат о схемах полетов ракет и дронов в Telegram-каналах: основное требование не навредить

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал, можно ли ориентироваться на схемы полетов дронов и ракет, которые публикуют в соцсетях, и заявил, что основное требование — не навредить и не помогать врагу в режиме реального времени.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Игнат прокомментировал, можно ли ориентироваться на схемы полетов дронов и ракет, которые публикуют в соцсетях, для того чтобы составить общую картину атаки.

Что касается Telegram-каналов, что касается тех схем, которые рисуют. Для общей осведомленности можно… Основное требование — не навредить. То, что появляются схемы — это пролет ракет. Мы в конце концов на наших ресурсах круглосуточно ведем информирование населения, и по тем сообщениям можно себе рисовать какие-то схемы или стрелочки пролета

- сказал Игнат. 

Однако он подчеркнул, что в реальном времени сообщать врагу, особенно, где Силы обороны теряют локационную связь с вражескими БПЛА или ракетами, это недопустимо. 

Контекст

Например, в 4:12 в Telegram-каналах публиковали схемы пролета ракет над Украиной.  

Силами обороны сбито/подавлено 478 воздушных целей РФ из 549. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

 Зеленский сообщал, что российские оккупанты откровенно пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру и перед зимой газовую инфраструктуру. 

Анна Мурашко

