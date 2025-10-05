Игнат о схемах полетов ракет и дронов в Telegram-каналах: основное требование не навредить
Киев • УНН
Юрий Игнат прокомментировал возможность ориентироваться на схемы полетов дронов и ракет в соцсетях. Он подчеркнул, что главное требование – не навредить и не помогать врагу в реальном времени.
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал, можно ли ориентироваться на схемы полетов дронов и ракет, которые публикуют в соцсетях, и заявил, что основное требование — не навредить и не помогать врагу в режиме реального времени.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Подробности
Игнат прокомментировал, можно ли ориентироваться на схемы полетов дронов и ракет, которые публикуют в соцсетях, для того чтобы составить общую картину атаки.
Что касается Telegram-каналов, что касается тех схем, которые рисуют. Для общей осведомленности можно… Основное требование — не навредить. То, что появляются схемы — это пролет ракет. Мы в конце концов на наших ресурсах круглосуточно ведем информирование населения, и по тем сообщениям можно себе рисовать какие-то схемы или стрелочки пролета
Однако он подчеркнул, что в реальном времени сообщать врагу, особенно, где Силы обороны теряют локационную связь с вражескими БПЛА или ракетами, это недопустимо.
Контекст
Например, в 4:12 в Telegram-каналах публиковали схемы пролета ракет над Украиной.
Силами обороны сбито/подавлено 478 воздушных целей РФ из 549. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Зеленский сообщал, что российские оккупанты откровенно пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру и перед зимой газовую инфраструктуру.