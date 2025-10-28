"Примари" ГУР уразили дві станцій радіолокації та пускову установку ворога на Донбасі
Київ • УНН
Спецпідрозділ ГУР МО України «Примари» у Донецькій області знищив дві РЛС 48Я6-К1 «Подльот» та пускову установку 9А82 комплексу С-300В. Це стало результатом системних атак розвідників по російській ППО.
Окупанти втратили у Донецькій області декілька станцій радіолокації та пускову установку, що є частиною зенітних ракетних комплексів С-300В. Втрати загарбникам забезпечили системні дії спецпідрозділу ГУР МО України "Примари", атакуючі дії також досягли й інших цілей у розташуванні загарбників.
Передає УНН із посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.
Деталі
Розвідники ГУР МО України спецпідрозділу "Примари" уразили дві РЛС та пускову установку зенітно-ракетного комплексу російської армії.
Впродовж останніх двох тижнів, майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжували системно "працювати" по російській ППО на українському Донбасі. В результаті чергових атак розвідників уражено дві РЛС 48Я6-К1 "подльот" окупантів та пускову установку 9А82 зі складу комплексу С-300В.
Крім того, розвідники відпацювали по інших цілях, серед яких КамАЗ, на якому пересувався ворог.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Криму знищено три російські радіолокаційні станції та десантний катер. Ворожі об’єкти і техніку вразили дрони спецпідрозділу ГУР "Примари".
