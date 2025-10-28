"Призраки" ГУР поразили две радиолокационные станции и пусковую установку врага на Донбассе

$42.070.07
Эксклюзив
08:00 • 2708 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 10163 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 11765 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 9842 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 45842 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 68898 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84115 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 65198 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66859 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42780 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
Теги
Авторы
"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США
27 октября, 23:01
Провокации беларуси с контрабандными воздушными шарами над Литвой: появилась реакция Евросовета
27 октября, 23:30
Поражение ВСУ дамбы белгородского водохранилища: в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации
28 октября, 00:03
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште
28 октября, 01:38
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США
03:15
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:39
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
07:00
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника
27 октября, 16:54
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1
27 октября, 13:30
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
27 октября, 12:53
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84115 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
08:22
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:39
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь
27 октября, 19:31
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми
27 октября, 12:28
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном
27 октября, 11:25
"Призраки" ГУР поразили две радиолокационные станции и пусковую установку врага на Донбассе

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

Спецподразделение ГУР МО Украины «Призраки» в Донецкой области уничтожило две РЛС 48Я6-К1 «Подлет» и пусковую установку 9А82 комплекса С-300В. Это стало результатом системных атак разведчиков по российской ПВО.

"Призраки" ГУР поразили две радиолокационные станции и пусковую установку врага на Донбассе

Оккупанты потеряли в Донецкой области несколько радиолокационных станций и пусковую установку, являющуюся частью зенитных ракетных комплексов С-300В. Потери захватчикам обеспечили системные действия спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки", атакующие действия также достигли и других целей в расположении захватчиков.

Передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

Детали

Разведчики ГУР МО Украины спецподразделения "Призраки" поразили две РЛС и пусковую установку зенитно-ракетного комплекса российской армии.

В течение последних двух недель мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжали системно "работать" по российской ПВО на украинском Донбассе. В результате очередных атак разведчиков поражены две РЛС 48Я6-К1 "Подлет" оккупантов и пусковая установка 9А82 из состава комплекса С-300В.

- информирует канал ГУР МО Украины.

Кроме того, разведчики отработали по другим целям, среди которых КамАЗ, на котором передвигался враг.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму уничтожены три российские радиолокационные станции и десантный катер. Вражеские объекты и технику поразили дроны спецподразделения ГУР "Призраки".

Более тысячи солдат и более 100 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки
28.10.25, 07:14

Игорь Тележников

