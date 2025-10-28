"Призраки" ГУР поразили две радиолокационные станции и пусковую установку врага на Донбассе
Спецподразделение ГУР МО Украины «Призраки» в Донецкой области уничтожило две РЛС 48Я6-К1 «Подлет» и пусковую установку 9А82 комплекса С-300В. Это стало результатом системных атак разведчиков по российской ПВО.
Оккупанты потеряли в Донецкой области несколько радиолокационных станций и пусковую установку, являющуюся частью зенитных ракетных комплексов С-300В. Потери захватчикам обеспечили системные действия спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки", атакующие действия также достигли и других целей в расположении захватчиков.
Разведчики ГУР МО Украины спецподразделения "Призраки" поразили две РЛС и пусковую установку зенитно-ракетного комплекса российской армии.
В течение последних двух недель мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжали системно "работать" по российской ПВО на украинском Донбассе. В результате очередных атак разведчиков поражены две РЛС 48Я6-К1 "Подлет" оккупантов и пусковая установка 9А82 из состава комплекса С-300В.
Кроме того, разведчики отработали по другим целям, среди которых КамАЗ, на котором передвигался враг.
Во временно оккупированном Крыму уничтожены три российские радиолокационные станции и десантный катер. Вражеские объекты и технику поразили дроны спецподразделения ГУР "Призраки".
