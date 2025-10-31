Гривня зміцніла: курс валют на 31 жовтня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 31 жовтня на рівні 41,97 гривні, а євро – 48,51 грн, що зміцнило гривню на дві копійки. У банках долар торгується за курсом 42,20-41,70 грн, євро – 49,02-48,35 грн.
Деталі
Офіційний курс долара складає 41,9701 грн за долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,7668 грн за євро. Офіційний курс злотого складає 11,42 грн за 1 злотий.
За даними на профільних сайтах, станом на 09:20:
- у банках долар торгується за курсом 42,20-41,70 грн, євро по 49,02-48,35 грн;
- в пунктах обміну валют долар торгується за 41,90-42,05; євро по 48,80-49,05 грн;
На міжбанку курси становлять 41,85 -41,88 грн/дол. та 48,43-48,45 грн/євро.
