Гривна укрепилась: курс валют на 31 октября

На пятницу, 31 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,97 гривны за один доллар, а курс евро составляет 48,51 грн, что укрепило гривну на две копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,9701 грн за доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,7668 грн за евро. Официальный курс злотого составляет 11,42 грн за 1 злотый.

По данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:20:

в банках доллар торгуется по курсу 42,20-41,70 грн, евро по 49,02-48,35 грн;

в пунктах обмена валют доллар торгуется по 41,90-42,05; евро по 48,80-49,05 грн;

На межбанке курсы составляют 41,85 -41,88 грн/долл. и 48,43-48,45 грн/евро.

Ранее УНН писал, что Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста экономики на 2025 год, снизив его до 1,9% с 2,1%. Это связано с энергодефицитом, вызванным обстрелами рф, и повреждениями системы газодобычи.