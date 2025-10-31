$42.080.01
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 12694 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 13552 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 40022 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 43232 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 34206 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 67678 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 13126 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 28061 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 27086 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Гривна укрепилась: курс валют на 31 октября

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 31 октября на уровне 41,97 гривны, а евро – 48,51 грн, что укрепило гривну на две копейки. В банках доллар торгуется по курсу 42,20-41,70 грн, евро – 49,02-48,35 грн.

Гривна укрепилась: курс валют на 31 октября

На пятницу, 31 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,97 гривны за один доллар, а курс евро составляет 48,51 грн, что укрепило гривну на две копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,9701 грн за доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,7668 грн за евро. Официальный курс злотого составляет 11,42 грн за 1 злотый.

По данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:20:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,20-41,70 грн, евро по 49,02-48,35 грн;
    • в пунктах обмена валют доллар торгуется по 41,90-42,05; евро по 48,80-49,05 грн;

      На межбанке курсы составляют 41,85 -41,88 грн/долл. и 48,43-48,45 грн/евро.

      Ранее УНН писал, что Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста экономики на 2025 год, снизив его до 1,9% с 2,1%. Это связано с энергодефицитом, вызванным обстрелами рф, и повреждениями системы газодобычи.

      Алена Уткина

