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Група G7+ закликала світову спільноту посилити фінансову підтримку відновлення енергетики України

Група G7+ закликала світову спільноту посилити фінансову підтримку відновлення енергетики України

Київ • УНН

 • 31128 перегляди

Міністри G7+ ухвалили заяву про підтримку України на полях 79-ї сесії ГА ООН. Вони засудили атаки РФ на енергетичну інфраструктуру та пообіцяли допомогу у відновленні та захисті енергосистеми.

На полях 79-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбулась  зустріч міністрів Групи Семи+, за підсумками якої було ухвалено спільну заяву про підтримку України. Про це заявили в МЗС України, передає УНН.

Деталі 

У тексті заяви, який наводить українське міністерство вказується, що партнери вчергове підтверджують рішучу відданість територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ми рішуче засуджуємо триваючі ракетні та дронові удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі та містах по всій Україні, які посилилися з березня 2024 року і серйозно загрожують енергетичній безпеці України та доступу українського народу до критично важливих послуг, включаючи електроенергію, тепло та воду, упродовж холодних зимових місяців, які можуть бути найсуворішими для України принаймні з часів її незалежності

- йдеться в заяві Групи Семи+.

Захід також попередив, що атака на українську енергосистему може мати наслідки для всього регіону,  зокрема для енергетичної безпеки Республіки Молдова.

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Ми підтверджуємо свою готовність підтримувати негайне, середньострокове та довгострокове відновлення та реконструкцію України відповідно до її шляху до ЄС, а також працювати над залученням наших приватних секторів та місцевих органів влади до сталого економічного та соціального відновлення України

- наголошують у G7+. 

Також західні партнери підкреслили важливість проведення реформ сприятливих для розвитку бізнесу, які створять рівні умови для інвестицій в енергетичний сектор.

Окрім того, Україна повинна впроваджувати реформи енергетичного сектору відповідно до курсу на вступ до ЄС та виконання зобов'язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, включаючи стандарти корпоративного управління ОЕСР.

Це особливо важливо напередодні зими, враховуючи масштаб ремонтних робіт та потреби в новій енергетичній інфраструктурі.

Ми визнаємо необхідність міжнародної допомоги для захисту енергетичної інфраструктури від нападів, у тому числі шляхом посилення спроможностей протиповітряної оборони України з боку країн, які взяли на себе відповідні зобов’язання, і підтверджуємо нашу готовність продовжувати надавати таку допомогу

- наголошується в спільній заяві за підсумками зустрічі міністрів Групи Семи+.

Також міжнародні партнери України вчергове засудили мілітаризацію української Запорізької атомної електростанції військами рф та закликали повернути ЗАЕС під контроль Києва.

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Міністри відзначили, що відновлення енергетичної системи України в короткостроковій та довгостроковій перспективі відповідає інтересам зміцнення глобальної енергетичної безпеки та стійкості

Ми вітаємо подальші зобов'язання щодо надання фінансування та матеріальної підтримки для задоволення найбільш нагальних потреб українського енергетичного сектору, включаючи ремонт пошкоджених електростанцій та систем централізованого теплопостачання, розгортання нової, розподіленої генерації електроенергії, аварійне резервне живлення для критично важливих служб та пасивний захист енергетичної інфраструктури. Ми закликаємо світову спільноту терміново посилити зусилля на цьому напрямі та надати Україні всю необхідну допомогу

- наголошують у G7+. 

Також партнери привітали підкреслюємо важливу роботу міжнародних партнерів, банків та "Фонду енергетичної підтримки України" Енергетичного Співтовариства. 

Нагадаємо

Глава МЗС України Андрій Сибіга на міністерському засіданні G7+ в Нью-Йорку закликав союзників до термінового зміцнення української енергосистеми напередодні зими.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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