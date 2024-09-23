Сибіга на міністерському засіданні G7+ закликав терміново зміцнити енергосистему України напередодні зими

Глава МЗС України Андрій Сибіга на міністерському засіданні G7+ в Нью-Йорку закликав союзників до термінового зміцнення української енергосистеми напередодні зими, передає УНН із посиланням на МЗС.

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У понеділок, 23 вересня, у Нью-Йорку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у міністерському засіданні G7+ в рамках сегменту високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

В засіданні за співголовування державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні взяли участь глави дипломатій та представники ЄС, Болгарії, Великої Британії, Данії, Естонії, Канади, Республіки Корея, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, Франції, Чехії, Швеції та Японії.

Міністр висловив глибоку вдячність союзникам за їхню підтримку України, зокрема у відновленні пошкодженої російськими ударами енергетичної системи.

Він наголосив, що напередодні зими Україна потребує термінового посилення трьох напрямів допомоги енергетиці: захисту, відновлення та довгострокової стійкості.

"Президент України Володимир Зеленський чітко поставив завдання щодо збільшення допомоги союзників українській енергетиці. Це насамперед зміцнення повітряного щита для захисту нашої енергосистеми; термінове надання обладнання та додаткових джерел генерації; фінансування та інвестиції для довгострокової стійкості енергетики. Закликаю вас діяти невідкладно, щоб допомогти українцям пройти цей зимовий період", — наголосив глава МЗС, звертаючись до союзників.

Міністр також поінформував присутніх, що українська розвідка має дані щодо підготовки Росії до ударів по критично важливих об'єктах атомної енергетики, що створює ризики не лише для України, але і для її партнерів. Він закликав до рішучої колективної реакції та застереження Москви, аби уникнути такого сценарію.

"По-перше, Україна продовжує працювати над посиленням захисту цих об'єктів. І тут ми розраховуємо на вашу допомогу. По-друге, ми повинні реагувати рішуче і швидко. Офіційно звернутися до Росії і попередити її, щоб вона зупинилася. По-третє, слід забезпечити розширені експертні місії на всіх відповідних об'єктах", – зауважив міністр.

Глава МЗС наголосив, що російські атаки проти української енергосистеми є воєнними злочинами і Росія має бути притягнута до відповідальності за них.

Андрій Сибіга поінформував колег щодо поточного стану української енергетичної мережі та втрат енергетичних потужностей внаслідок систематичних російських атак.

Міністр зазначив, що мета України – відновити енергетичну систему в короткостроковій і довгостроковій перспективі, а також посилити енергетичну безпеку та стійкість.

За словами глави МЗС, розвиток розподіленої генерації є важливим фактором енергетичної стійкості України, тож союзникам слід зосередитися на наданні нових генеруючих потужностей.

Глава МЗС підкреслив, що найкращим рішенням для запобігання новим пошкодженням української енергетичної системи є зміцнення повітряного щита України.

"Ми вдячні за всю підтримку, але нам терміново потрібно більше систем ППО, зенітної артилерії, систем боротьби з дронами і, що не менш важливо, більше ракет для ППО. Ми також потребуємо більшої кількості ПЗРК, які довели свою ефективність у збитті російських дронів", – зауважив міністр.

Наприкінці виступу Андрій Сибіга наголосив, що довгостроковим пріоритетом України є повна інтеграція в енергетичний ринок ЄС з децентралізованою, гнучкою та стійкою енергетичною системою, заснованою на відновлюваних джерелах.

"Розвиток нашого енергетичного сектору також стане одним із рушіїв нашого економічного відновлення. Ми будемо дуже вдячні за вашу допомогу в залученні інвестицій у цей масштабний проєкт. На дипломатичному фронті наша увага до енергетичної стійкості має бути реалізована в рамках Формули миру. Один з її пунктів стосується енергетичної безпеки. Ми запрошуємо всіх вас брати активну участь у всіх відповідних зусиллях, спрямованих на реалізацію Формули миру",– підсумував міністр.

У своїх виступах союзники відзначили терміновість додаткової підтримки, повідомили про допомогу, яка уже була надана та про підготовку низки нових зобовʼязань та конкретних пакетів енергетичної допомоги.

Серед конкретних внесків в енергетичну стійкість України напередодні зими, які оголосили союзники, — додаткове фінансування, системи ППО, розширення спроможностей імпорту, нові джерела генерації, трансформатори, мобільні генератори та експертна підтримка.

Андрій Сибіга висловив вдячність союзникам за готовність надати термінову додаткову підтримку та висловив сподівання на швидку імплементацію ухвалених рішень.

За підсумками зустрічі була ухвалена спільна заява G7+ щодо підтримки енергетичної стійкості України, в якій союзники зафіксували свою готовність надавати додаткову підтримку українській енергосистемі, сприяти захисту енергетики та інвестиціям для зміцнення її довгострокової стійкості.

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