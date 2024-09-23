Сибига на министерском заседании G7+ призвал срочно укрепить энергосистему Украины накануне зимы

ukenru
Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
  •  57192 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
  •  100263 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Эксклюзив
Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
  •  103062 просмотра

Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

Эксклюзив
В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
  •  102888 просмотра

В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

Эксклюзив
Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ
  •  100681 просмотра

Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ

Эксклюзив
После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп
  •  85329 просмотра

После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  77862 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября
22 сентября 2024, 16:44  •  115606 просмотра

Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября

Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
21 сентября 2024, 14:43  •  147376 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  187623 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

  •  20428 просмотра
Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

  •  62809 просмотра
Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

  •  22432 просмотра
Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

  •  33063 просмотра
В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

  •  20378 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  171752 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  167403 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  166678 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  171325 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  186811 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

  •  80968 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

  •  75277 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

  •  45468 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  49007 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  103790 просмотра
Актуальное
Сибига на министерском заседании G7+ призвал срочно укрепить энергосистему Украины накануне зимы

Сибига на министерском заседании G7+ призвал срочно укрепить энергосистему Украины накануне зимы

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 17:41  •  3983 просмотра

Read in English

Андрей Сибига на заседании G7+ в Нью-Йорке призвал союзников срочно усилить украинскую энергосистему. Он отметил необходимость защиты, восстановления и долгосрочной устойчивости энергетики Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига на министерском заседании G7+ в Нью-Йорке призвал союзников к срочному укреплению украинской энергосистемы накануне зимы, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в министерском заседании G7+ в рамках сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

В заседании под сопредседательством государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни приняли участие главы дипломатий и представители ЕС, Болгарии, Великобритании, Дании, Эстонии, Канады, Республики Корея, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Чехии, Швеции и Японии.

Министр выразил глубокую благодарность союзникам за их поддержку Украины, в частности в восстановлении поврежденной российскими ударами энергетической системы.

Он отметил, что накануне зимы Украина нуждается в срочном усилении трех направлений помощи энергетике: защиты, восстановления и долгосрочной устойчивости.

"Президент Украины Владимир Зеленский четко поставил задачу по увеличению помощи союзников украинской энергетике. Это прежде всего укрепление воздушного щита для защиты нашей энергосистемы; срочное предоставление оборудования и дополнительных источников генерации; финансирование и инвестиции для долгосрочной устойчивости энергетики. Призываю вас действовать безотлагательно, чтобы помочь украинцам пройти этот зимний период", - подчеркнул глава МИД, обращаясь к союзникам.

Министр также проинформировал присутствующих, что украинская разведка имеет данные о подготовке России к ударам по критически важным объектам атомной энергетики, что создает риски не только для Украины, но и для ее партнеров. Он призвал к решительной коллективной реакции и предостережения Москвы, чтобы избежать такого сценария.

"Во-первых, Украина продолжает работать над усилением защиты этих объектов. И здесь мы рассчитываем на вашу помощь. Во-вторых, мы должны реагировать решительно и быстро. Официально обратиться к России и предупредить ее, чтобы она остановилась. В-третьих, следует обеспечить расширенные экспертные миссии на всех соответствующих объектах", - отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что российские атаки против украинской энергосистемы являются военными преступлениями и Россия должна быть привлечена к ответственности за них.

Андрей Сибига проинформировал коллег о текущем состоянии украинской энергетической сети и потерях энергетических мощностей в результате систематических российских атак.

Министр отметил, что цель Украины - восстановить энергетическую систему в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также усилить энергетическую безопасность и устойчивость.

По словам главы МИД, развитие распределенной генерации является важным фактором энергетической устойчивости Украины, поэтому союзникам следует сосредоточиться на предоставлении новых генерирующих мощностей.

Глава МИД подчеркнул, что лучшим решением для предотвращения новых повреждений украинской энергетической системы является укрепление воздушного щита Украины.

"Мы благодарны за всю поддержку, но нам срочно нужно больше систем ПВО, зенитной артиллерии, систем борьбы с дронами и, что не менее важно, больше ракет для ПВО. Мы также нуждаемся в большем количестве ПЗРК, которые доказали свою эффективность в сбивании российских дронов", - отметил министр.

В конце выступления Андрей Сибига отметил, что долгосрочным приоритетом Украины является полная интеграция в энергетический рынок ЕС с децентрализованной, гибкой и устойчивой энергетической системой, основанной на возобновляемых источниках.

"Развитие нашего энергетического сектора также станет одним из двигателей нашего экономического восстановления. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в привлечении инвестиций в этот масштабный проект. На дипломатическом фронте наше внимание к энергетической устойчивости должно быть реализовано в рамках Формулы мира. Один из ее пунктов касается энергетической безопасности. Мы приглашаем всех вас активно участвовать во всех соответствующих усилиях, направленных на реализацию Формулы мира",- подытожил министр.

В своих выступлениях союзники отметили срочность дополнительной поддержки, сообщили о помощи, которая уже была предоставлена и о подготовке ряда новых обязательств и конкретных пакетов энергетической помощи.

Среди конкретных вкладов в энергетическую устойчивость Украины накануне зимы, которые объявили союзники, - дополнительное финансирование, системы ПВО, расширение возможностей импорта, новые источники генерации, трансформаторы, мобильные генераторы и экспертная поддержка.

Андрей Сибига выразил благодарность союзникам за готовность предоставить срочную дополнительную поддержку и выразил надежду на быструю имплементацию принятых решений.

По итогам встречи было принято совместное заявление G7+ по поддержке энергетической устойчивости Украины, в котором союзники зафиксировали свою готовность оказывать дополнительную поддержку украинской энергосистеме, способствовать защите энергетики и инвестициям для укрепления ее долгосрочной устойчивости.

Сибига встретился с генсеком Совета сотрудничества арабских государств Залива: обсудили вопросы свободы судоходства в Черном море23 сентября 2024, 14:49 • 10676 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЭкономикаполитика
antonio-tayaniАнтонио Таяни
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
nyu-iorkНью-Йорк
chyornoe-moreЧерное море
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина