Сибига на министерском заседании G7+ призвал срочно укрепить энергосистему Украины накануне зимы

Глава МИД Украины Андрей Сибига на министерском заседании G7+ в Нью-Йорке призвал союзников к срочному укреплению украинской энергосистемы накануне зимы, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в министерском заседании G7+ в рамках сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

В заседании под сопредседательством государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни приняли участие главы дипломатий и представители ЕС, Болгарии, Великобритании, Дании, Эстонии, Канады, Республики Корея, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Чехии, Швеции и Японии.

Министр выразил глубокую благодарность союзникам за их поддержку Украины, в частности в восстановлении поврежденной российскими ударами энергетической системы.

Он отметил, что накануне зимы Украина нуждается в срочном усилении трех направлений помощи энергетике: защиты, восстановления и долгосрочной устойчивости.

"Президент Украины Владимир Зеленский четко поставил задачу по увеличению помощи союзников украинской энергетике. Это прежде всего укрепление воздушного щита для защиты нашей энергосистемы; срочное предоставление оборудования и дополнительных источников генерации; финансирование и инвестиции для долгосрочной устойчивости энергетики. Призываю вас действовать безотлагательно, чтобы помочь украинцам пройти этот зимний период", - подчеркнул глава МИД, обращаясь к союзникам.

Министр также проинформировал присутствующих, что украинская разведка имеет данные о подготовке России к ударам по критически важным объектам атомной энергетики, что создает риски не только для Украины, но и для ее партнеров. Он призвал к решительной коллективной реакции и предостережения Москвы, чтобы избежать такого сценария.

"Во-первых, Украина продолжает работать над усилением защиты этих объектов. И здесь мы рассчитываем на вашу помощь. Во-вторых, мы должны реагировать решительно и быстро. Официально обратиться к России и предупредить ее, чтобы она остановилась. В-третьих, следует обеспечить расширенные экспертные миссии на всех соответствующих объектах", - отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что российские атаки против украинской энергосистемы являются военными преступлениями и Россия должна быть привлечена к ответственности за них.

Андрей Сибига проинформировал коллег о текущем состоянии украинской энергетической сети и потерях энергетических мощностей в результате систематических российских атак.

Министр отметил, что цель Украины - восстановить энергетическую систему в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также усилить энергетическую безопасность и устойчивость.

По словам главы МИД, развитие распределенной генерации является важным фактором энергетической устойчивости Украины, поэтому союзникам следует сосредоточиться на предоставлении новых генерирующих мощностей.

Глава МИД подчеркнул, что лучшим решением для предотвращения новых повреждений украинской энергетической системы является укрепление воздушного щита Украины.

"Мы благодарны за всю поддержку, но нам срочно нужно больше систем ПВО, зенитной артиллерии, систем борьбы с дронами и, что не менее важно, больше ракет для ПВО. Мы также нуждаемся в большем количестве ПЗРК, которые доказали свою эффективность в сбивании российских дронов", - отметил министр.

В конце выступления Андрей Сибига отметил, что долгосрочным приоритетом Украины является полная интеграция в энергетический рынок ЕС с децентрализованной, гибкой и устойчивой энергетической системой, основанной на возобновляемых источниках.

"Развитие нашего энергетического сектора также станет одним из двигателей нашего экономического восстановления. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в привлечении инвестиций в этот масштабный проект. На дипломатическом фронте наше внимание к энергетической устойчивости должно быть реализовано в рамках Формулы мира. Один из ее пунктов касается энергетической безопасности. Мы приглашаем всех вас активно участвовать во всех соответствующих усилиях, направленных на реализацию Формулы мира",- подытожил министр.

В своих выступлениях союзники отметили срочность дополнительной поддержки, сообщили о помощи, которая уже была предоставлена и о подготовке ряда новых обязательств и конкретных пакетов энергетической помощи.

Среди конкретных вкладов в энергетическую устойчивость Украины накануне зимы, которые объявили союзники, - дополнительное финансирование, системы ПВО, расширение возможностей импорта, новые источники генерации, трансформаторы, мобильные генераторы и экспертная поддержка.

Андрей Сибига выразил благодарность союзникам за готовность предоставить срочную дополнительную поддержку и выразил надежду на быструю имплементацию принятых решений.

По итогам встречи было принято совместное заявление G7+ по поддержке энергетической устойчивости Украины, в котором союзники зафиксировали свою готовность оказывать дополнительную поддержку украинской энергосистеме, способствовать защите энергетики и инвестициям для укрепления ее долгосрочной устойчивости.

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