Сибига встретился с генсеком Совета сотрудничества арабских государств Залива: обсудили вопросы свободы судоходства в Черном море

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Залива для развития сотрудничества Украины с государствами Залива Джасемом Мухаммадом Аль-Будайви, где обсудили вопросы свободы судоходства в Черном море и Формулу мира. Об этом сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

"Я встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Залива для развития сотрудничества Украины с государствами Залива. Мы обсудили Формулу мира как путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, а также вопросы свободы судоходства в Черном море и глобальной продовольственной безопасности", - сообщил Сибига.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о расширении консульского присутствия нашего государства в Словакии и Румынии.