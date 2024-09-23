Сибіга зустрівся з генсеком Ради співробітництва арабських держав Затоки: обговорили питання свободи судноплавства в Чорному морі
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрівся з Джасемом Мухаммадом Аль-Будайві для розвитку співробітництва з державами Затоки. Обговорили Формулу миру, свободу судноплавства в Чорному морі та глобальну продовольчу безпеку.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з Генеральним секретарем Ради співробітництва арабських держав Затоки задля розвитку співробітництва України з державами Затоки Джасемом Мухаммадом Аль-Будайві, де обговорили питання свободи судноплавства в Чорному морі та Формулу миру. Про це повідомили у МЗС України, пише УНН.
"Я зустрівся з Генеральним секретарем Ради співробітництва арабських держав Затоки задля розвитку співробітництва України з державами Затоки. Ми обговорили Формулу миру як шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру, а також питання свободи судноплавства в Чорному морі та глобальної продовольчої безпеки", - повідомив Сибіга.
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