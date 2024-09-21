Україна планує відкрити дві нові консульські установи: Сибіга розповів, в яких країнах
Київ • УНН
МЗС України оголосило про плани відкриття нових консульських установ у Словаччині та Румунії. Це частина стратегії поглиблення співпраці з європейськими сусідами та забезпечення захисту прав українців у цих країнах.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності нашої держави у Словаччині та Румунії, передає УНН із посиланням на МЗС.
За словами Сибіги, в обох країнах планується відкриття нових консульських установ для забезпечення захисту прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.
"Це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. Словацькі та румунські партнери не тільки підтримують Україну у її боротьбі за суверенітет, але й готові активно долучатися до процесу повоєнної відбудови нашої країни", - зазначив міністр.
Він також подякував Словаччині та Румунії за постійну підтримку України та її євроінтеграційних прагнень.
Україна планує відкрити нове Генконсульство в Словаччині19.09.24, 06:55 • 17689 переглядiв