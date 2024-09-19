Україна планує відкрити нове Генконсульство в Словаччині

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про плани розширити консульську присутність України в Словаччині та відкрити нове Генеральне консульство, передає УНН.

"Серед пріоритетних завдань для України та для мене як міністра закордонних справ є захист наших громадян за кордоном. Вдячний Словаччині, яка гостинно прийняла велику кількість українців. Для захисту законних прав та інтересів наших громадян ми плануємо розширити консульську присутність України в Словаччині та відкрити нове Генеральне консульство", - сказав Сибіга на пресконференії з главою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром.

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