Украина планирует открыть новое Генконсульство в Словакии

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о планах расширить консульское присутствие Украины в Словакии и открыть новое Генеральное консульство, передает УНН.

"Среди приоритетных задач для Украины и для меня как министра иностранных дел является защита наших граждан за рубежом. Благодарен Словакии, которая гостеприимно приняла большое количество украинцев. Для защиты законных прав и интересов наших граждан мы планируем расширить консульское присутствие Украины в Словакии и открыть новое Генеральное консульство", - сказал Сибига на пресс-конференции с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.

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