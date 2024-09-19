Украина планирует открыть новое Генконсульство в Словакии
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о планах расширить консульское присутствие в Словакии. Планируется открытие нового Генерального консульства для защиты прав украинских граждан.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о планах расширить консульское присутствие Украины в Словакии и открыть новое Генеральное консульство, передает УНН.
"Среди приоритетных задач для Украины и для меня как министра иностранных дел является защита наших граждан за рубежом. Благодарен Словакии, которая гостеприимно приняла большое количество украинцев. Для защиты законных прав и интересов наших граждан мы планируем расширить консульское присутствие Украины в Словакии и открыть новое Генеральное консульство", - сказал Сибига на пресс-конференции с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.
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