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Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
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«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
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Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин
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Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

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Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных
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Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
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Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
17 сентября 2024, 07:57  •  126645 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина планирует открыть новое Генконсульство в Словакии

Украина планирует открыть новое Генконсульство в Словакии

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 03:55  •  10785 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о планах расширить консульское присутствие в Словакии. Планируется открытие нового Генерального консульства для защиты прав украинских граждан.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о планах расширить консульское присутствие Украины в Словакии и открыть новое Генеральное консульство, передает УНН

"Среди приоритетных задач для Украины и для меня как министра иностранных дел  является защита наших граждан за рубежом. Благодарен Словакии, которая гостеприимно приняла большое количество украинцев. Для защиты законных прав и интересов наших граждан мы планируем расширить консульское присутствие Украины в Словакии и открыть новое Генеральное консульство", - сказал Сибига на пресс-конференции с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.

Глава МЗС України запропонував Словаччині підписати безпекову угоду18 сентября 2024, 21:51 • 42757 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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