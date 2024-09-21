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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина планирует открыть два новых консульских учреждения: Сибига рассказал, в каких странах

Украина планирует открыть два новых консульских учреждения: Сибига рассказал, в каких странах

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 15:45  •  5849 просмотра

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МИД Украины объявил о планах открытия новых консульских учреждений в Словакии и Румынии. Это часть стратегии углубления сотрудничества с европейскими соседями и обеспечения защиты прав украинцев в этих странах.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о расширении консульского присутствия нашего государства в Словакии и Румынии, передает УНН со ссылкой на МИД.

По словам Сибиги, в обеих странах планируется открытие новых консульских учреждений для обеспечения защиты прав и интересов украинцев, проживающих или находящихся в этих странах.

«Это расширение является частью более широкой стратегии по углублению сотрудничества с нашими европейскими соседями. Словацкие и румынские партнеры не только поддерживают Украину в ее борьбе за суверенитет, но и готовы активно участвовать в процессе послевоенного восстановления нашей страны», - отметил министр.

Он также поблагодарил Словакию и Румынию за постоянную поддержку Украины и ее евроинтеграционных стремлений.

Україна планує відкрити нове Генконсульство в Словаччині19 сентября 2024, 03:55 • 17258 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
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