Украина планирует открыть два новых консульских учреждения: Сибига рассказал, в каких странах
Киев • УНН
МИД Украины объявил о планах открытия новых консульских учреждений в Словакии и Румынии. Это часть стратегии углубления сотрудничества с европейскими соседями и обеспечения защиты прав украинцев в этих странах.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о расширении консульского присутствия нашего государства в Словакии и Румынии, передает УНН со ссылкой на МИД.
По словам Сибиги, в обеих странах планируется открытие новых консульских учреждений для обеспечения защиты прав и интересов украинцев, проживающих или находящихся в этих странах.
«Это расширение является частью более широкой стратегии по углублению сотрудничества с нашими европейскими соседями. Словацкие и румынские партнеры не только поддерживают Украину в ее борьбе за суверенитет, но и готовы активно участвовать в процессе послевоенного восстановления нашей страны», - отметил министр.
Он также поблагодарил Словакию и Румынию за постоянную поддержку Украины и ее евроинтеграционных стремлений.
Україна планує відкрити нове Генконсульство в Словаччині19 сентября 2024, 03:55 • 17258 просмотров