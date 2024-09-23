Группа G7+ призвала мировое сообщество усилить финансовую поддержку восстановления энергетики Украины
Киев • УНН
Министры G7+ приняли заявление о поддержке Украины на полях 79-й сессии ГА ООН. Они осудили атаки РФ на энергетическую инфраструктуру и пообещали помощь в восстановлении и защите энергосистемы.
На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоялась встреча министров Группы Семи+, по итогам которой было принято совместное заявление о поддержке Украины. Об этом заявили в МИД Украины, передает УНН.
Детали
В тексте заявления, который приводит украинское министерство указывается, что партнеры в очередной раз подтверждают решительную приверженность территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины в пределах ее международно признанных границ.
Мы решительно осуждаем продолжающиеся ракетные и беспилотные удары России по украинской энергетической инфраструктуре и городам по всей Украине, которые усилились с марта 2024 года и серьезно угрожают энергетической безопасности Украины и доступу украинского народа к критически важным услугам, включая электроэнергию, тепло и воду, в течение холодных зимних месяцев, которые могут быть самыми суровыми для Украины по крайней мере со времен ее независимости
Запад также предупредил, что атака на украинскую энергосистему может иметь последствия для всего региона, в частности для энергетической безопасности Республики Молдова.
Дания выделяет 16 млн евро на восстановление энергетики Украины23 сентября 2024, 16:17 • 25350 просмотров
Мы подтверждаем свою готовность поддерживать немедленное, среднесрочное и долгосрочное восстановление и реконструкцию Украины в соответствии с ее путем в ЕС, а также работать над привлечением наших частных секторов и местных органов власти к устойчивому экономическому и социальному восстановлению Украины
Также западные партнеры подчеркнули важность проведения реформ благоприятных для развития бизнеса, которые создадут равные условия для инвестиций в энергетический сектор.
Кроме того, Украина должна внедрять реформы энергетического сектора в соответствии с курсом на вступление в ЕС и выполнение обязательств по Договору об учреждении Энергетического Сообщества, включая стандарты корпоративного управления ОЭСР.
Это особенно важно накануне зимы, учитывая масштаб ремонтных работ и потребности в новой энергетической инфраструктуре.
Мы признаем необходимость международной помощи для защиты энергетической инфраструктуры от нападений, в том числе путем усиления возможностей противовоздушной обороны Украины со стороны стран, которые взяли на себя соответствующие обязательства, и подтверждаем нашу готовность продолжать оказывать такую помощь
Также международные партнеры Украины в очередной раз осудили милитаризацию украинской Запорожской атомной электростанции войсками РФ и призвали вернуть ЗАЭС под контроль Киева.
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство19 сентября 2024, 11:13 • 181533 просмотра
Министры отметили, что восстановление энергетической системы Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе отвечает интересам укрепления глобальной энергетической безопасности и устойчивости
Мы приветствуем дальнейшие обязательства по предоставлению финансирования и материальной поддержки для удовлетворения наиболее насущных потребностей украинского энергетического сектора, включая ремонт поврежденных электростанций и систем централизованного теплоснабжения, развертывание новой, распределенной генерации электроэнергии, аварийное резервное питание для критически важных служб и пассивную защиту энергетической инфраструктуры. Мы призываем мировое сообщество срочно усилить усилия на этом направлении и предоставить Украине всю необходимую помощь
Также партнеры поздравили подчеркиваем важную работу международных партнеров, банков и «Фонда энергетической поддержки Украины» Энергетического Сообщества.
Напомним,
Глава МИД Украины Андрей Сибига на министерском заседании G7+ в Нью-Йорке призвал союзников к срочному укреплению украинской энергосистемы в преддверии зимы.
Из-за атак рф на гражданскую и критическую инфраструктуру расследуется более 2300 производств18 сентября 2024, 11:50 • 12942 просмотра