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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Группа G7+ призвала мировое сообщество усилить финансовую поддержку восстановления энергетики Украины

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23 сентября 2024, 18:02  •  15188 просмотра

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Министры G7+ приняли заявление о поддержке Украины на полях 79-й сессии ГА ООН. Они осудили атаки РФ на энергетическую инфраструктуру и пообещали помощь в восстановлении и защите энергосистемы.

На полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоялась  встреча министров Группы Семи+, по итогам которой было принято совместное заявление о поддержке Украины. Об этом заявили в МИД Украины, передает УНН.

Детали 

В тексте заявления, который приводит украинское министерство указывается, что партнеры в очередной раз подтверждают решительную приверженность территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины в пределах ее международно признанных границ.

Мы решительно осуждаем продолжающиеся ракетные и беспилотные удары России по украинской энергетической инфраструктуре и городам по всей Украине, которые усилились с марта 2024 года и серьезно угрожают энергетической безопасности Украины и доступу украинского народа к критически важным услугам, включая электроэнергию, тепло и воду, в течение холодных зимних месяцев, которые могут быть самыми суровыми для Украины по крайней мере со времен ее независимости

- говорится в заявлении Группы Семи+.

Запад также предупредил, что атака на украинскую энергосистему может иметь последствия для всего региона,  в частности для энергетической безопасности Республики Молдова.

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Мы подтверждаем свою готовность поддерживать немедленное, среднесрочное и долгосрочное восстановление и реконструкцию Украины в соответствии с ее путем в ЕС, а также работать над привлечением наших частных секторов и местных органов власти к устойчивому экономическому и социальному восстановлению Украины

- отмечают в G7+. 

Также западные партнеры подчеркнули важность проведения реформ благоприятных для развития бизнеса, которые создадут равные условия для инвестиций в энергетический сектор.

Кроме того, Украина должна внедрять реформы энергетического сектора в соответствии с курсом на вступление в ЕС и выполнение обязательств по Договору об учреждении Энергетического Сообщества, включая стандарты корпоративного управления ОЭСР.

Это особенно важно накануне зимы, учитывая масштаб ремонтных работ и потребности в новой энергетической инфраструктуре.

Мы признаем необходимость международной помощи для защиты энергетической инфраструктуры от нападений, в том числе путем усиления возможностей противовоздушной обороны Украины со стороны стран, которые взяли на себя соответствующие обязательства, и подтверждаем нашу готовность продолжать оказывать такую помощь

- отмечается в совместном заявлении по итогам встречи министров Группы Семи+.

Также международные партнеры Украины в очередной раз осудили милитаризацию украинской Запорожской атомной электростанции войсками РФ и призвали вернуть ЗАЭС под контроль Киева.

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Министры отметили, что восстановление энергетической системы Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе отвечает интересам укрепления глобальной энергетической безопасности и устойчивости

Мы приветствуем дальнейшие обязательства по предоставлению финансирования и материальной поддержки для удовлетворения наиболее насущных потребностей украинского энергетического сектора, включая ремонт поврежденных электростанций и систем централизованного теплоснабжения, развертывание новой, распределенной генерации электроэнергии, аварийное резервное питание для критически важных служб и пассивную защиту энергетической инфраструктуры. Мы призываем мировое сообщество срочно усилить усилия на этом направлении и предоставить Украине всю необходимую помощь

- отмечают в G7+. 

Также партнеры поздравили подчеркиваем важную работу международных партнеров, банков и «Фонда энергетической поддержки Украины» Энергетического Сообщества. 

Напомним,

Глава МИД Украины Андрей Сибига на министерском заседании G7+ в Нью-Йорке призвал союзников к срочному укреплению украинской энергосистемы в преддверии зимы.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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