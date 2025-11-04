Графіки відключень світла розширили: як тепер діятимуть
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" розширила графіки погодинних відключень електроенергії з 8:00 до 22:00 через складну ситуацію в енергосистемі. Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.
Графіки погодинних відключень електроенергії, де вони сьогодні діють, розширили - тепер їх застосовуватимуть з 8 години до 22 години, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Через складну ситуацією в енергосистемі – період застосування заходів обмеження, що діяли в окремих регіонах, сьогодні буде збільшений
Як будуть діяти графіки
Час та обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень: 08:00 – 22:00 – обсягом від 05, до 1,5 черги;
- графіки обмеження потужності: 08:00 – 22:00 – для промислових споживачів.
"Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - ідеться у повідомленні.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
Українців закликали: коли електроенергія з’являється за графіком - споживати її ощадливо.
