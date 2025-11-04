Графіки відключень світла розширили: як тепер діятимуть

ukenru
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 42386 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 23067 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 27505 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 37178 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 37988 перегляди
Графіки відключень світла розширили: як тепер діятимуть

Київ • УНН

НЕК "Укренерго" розширила графіки погодинних відключень електроенергії з 8:00 до 22:00 через складну ситуацію в енергосистемі. Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.

Графіки відключень світла розширили: як тепер діятимуть

Графіки погодинних відключень електроенергії, де вони сьогодні діють, розширили - тепер їх застосовуватимуть з 8 години до 22 години, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через складну ситуацією в енергосистемі – період застосування заходів обмеження, що діяли в окремих регіонах, сьогодні буде збільшений

- вказали в компанії.

Як будуть діяти графіки

Час та обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень: 08:00 – 22:00 – обсягом від 05, до 1,5 черги;
    • графіки обмеження потужності: 08:00 – 22:00 – для промислових споживачів.

      "Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - ідеться у повідомленні.

      Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

      Українців закликали: коли електроенергія з’являється за графіком - споживати її ощадливо.

      Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення

      Юлія Шрамко

