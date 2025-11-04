Графики отключений света расширили: как теперь будут действовать
Киев • УНН
НЭК "Укрэнерго" расширила графики почасовых отключений электроэнергии с 8:00 до 22:00 из-за сложной ситуации в энергосистеме. Ограничения будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.
Графики почасовых отключений электроэнергии, где они сегодня действуют, расширили - теперь их будут применять с 8 часов до 22 часов, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме – период применения мер ограничения, действовавших в отдельных регионах, сегодня будет увеличен
Как будут действовать графики
Время и объем применения ограничений будут следующими:
- графики почасовых отключений: 08:00 – 22:00 – объемом от 05, до 1,5 очереди;
- графики ограничения мощности: 08:00 – 22:00 – для промышленных потребителей.
"Причина применения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", - говорится в сообщении.
Украинцев призвали: когда электроэнергия появляется по графику - потреблять ее экономно.
