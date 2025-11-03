$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:44 • 644 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 4324 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
08:56 • 22873 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 28978 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 27838 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:09 • 24103 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26552 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 41173 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 75288 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70778 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 29352 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 31901 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго08:31 • 26603 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 26662 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 16761 просмотра
публикации
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 8822 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 16801 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 26699 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 31929 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 75288 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Кир Стармер
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 8416 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 10678 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 25125 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 46420 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 96570 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
Хранитель
Грибы

Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Минэнерго объяснило, как принимаются решения о введении ограничений электроэнергии. Графики отключений зависят от ситуации в энергосистеме, которая может меняться ежечасно.

Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения

Графики отключений электроэнергии зависят от ситуации в энергосистеме, которая может меняться ежечасно. На решение об ограничениях влияют последствия обстрелов, аварии, дефицит мощности и рост потребления - особенно в пиковые часы или во время холодов и жары. Как принимаются решения о введении ограничений, пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

Почему возникает потребность во введении ограничений

Как указывают в ведомстве, после массированных обстрелов энергосистеме не хватает генерации и/или возможности передавать электроэнергию из-за повреждений сетей. Следовательно - возникает потребность в ограничении потребления.

Как принимаются решения о введении ограничений

Отдавать команду на применение того или иного вида ограничений могут как НЭК "Укрэнерго", так и операторы систем распределения, рассказывают в Минэнерго.

Причинами могут быть:

  • последствия обстрелов;
    • аварии на объектах генерации и/или в сетях систем передачи и распределения;
      • дефицит мощности в энергосистеме.

        Почему графики отключений меняются в течение дня

        Объем введенных ограничений зависит от уровня энергопотребления и способности оборудования генерировать и передавать электроэнергию.

        На графики отключений могут влиять:

        • температура воздуха - в холод или жару потребление электроэнергии возрастает;
          • время суток - утром и вечером уровень энергопотребления выше, чем днем и ночью;
            • аварии;
              • новые обстрелы.

                Кто выполняет команды о применении отключений

                Выполнять команды диспетчеров по ограничению потребления электроэнергии, в частности аварийных или почасовых отключений, уполномочены операторы систем распределения (облэнерго). Именно они реализуют решения об отключениях и следят, чтобы ограничения распределялись справедливо между всеми шестью очередями потребителей.

                Ранее УНН писал, где можно увидеть актуальные графики и как правильно высчитать время отсутствия света в вашем доме.

                Алена Уткина

                ОбществоЭкономика
                Графики отключений электроэнергии
                Энергетика
                Война в Украине
                Отключение света
                Блэкаут
                Электроэнергия
                Укрэнерго