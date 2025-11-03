Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Минэнерго объяснило, как принимаются решения о введении ограничений электроэнергии. Графики отключений зависят от ситуации в энергосистеме, которая может меняться ежечасно.
Графики отключений электроэнергии зависят от ситуации в энергосистеме, которая может меняться ежечасно. На решение об ограничениях влияют последствия обстрелов, аварии, дефицит мощности и рост потребления - особенно в пиковые часы или во время холодов и жары. Как принимаются решения о введении ограничений, пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.
Почему возникает потребность во введении ограничений
Как указывают в ведомстве, после массированных обстрелов энергосистеме не хватает генерации и/или возможности передавать электроэнергию из-за повреждений сетей. Следовательно - возникает потребность в ограничении потребления.
Как принимаются решения о введении ограничений
Отдавать команду на применение того или иного вида ограничений могут как НЭК "Укрэнерго", так и операторы систем распределения, рассказывают в Минэнерго.
Причинами могут быть:
- последствия обстрелов;
- аварии на объектах генерации и/или в сетях систем передачи и распределения;
- дефицит мощности в энергосистеме.
Почему графики отключений меняются в течение дня
Объем введенных ограничений зависит от уровня энергопотребления и способности оборудования генерировать и передавать электроэнергию.
На графики отключений могут влиять:
- температура воздуха - в холод или жару потребление электроэнергии возрастает;
- время суток - утром и вечером уровень энергопотребления выше, чем днем и ночью;
- аварии;
- новые обстрелы.
Кто выполняет команды о применении отключений
Выполнять команды диспетчеров по ограничению потребления электроэнергии, в частности аварийных или почасовых отключений, уполномочены операторы систем распределения (облэнерго). Именно они реализуют решения об отключениях и следят, чтобы ограничения распределялись справедливо между всеми шестью очередями потребителей.
