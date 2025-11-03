Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Київ • УНН
Міненерго пояснило, як ухвалюються рішення про запровадження обмежень електроенергії. Графіки відключень залежать від ситуації в енергосистемі, яка може змінюватися щогодини.
Графіки відключень електроенергії залежать від ситуації в енергосистемі, яка може змінюватися щогодини. На рішення про обмеження впливають наслідки обстрілів, аварії, дефіцит потужності та зростання споживання - особливо у пікові години або під час холодів і спеки. Як ухвалюють рішення про запровадження обмежень, пише УНН із посиланням на Міненерго.
Чому виникає потреба у запровадженні обмежень
Як вказують у відомстві, після масованих обстрілів енергосистемі не вистачає генерації та/або можливості передавати електроенергію через пошкодження мереж. Відтак - виникає потреба в обмеженні споживання.
Як ухвалюють рішення про запровадження обмежень
Віддавати команду на застосування того чи іншого виду обмежень можуть як НЕК "Укренерго", так і оператори систем розподілу, розповідають в Міненерго.
Причинами можуть бути:
- наслідки обстрілів;
- аварії на обʼєктах генерації та/ або у мережах систем передачі та розподілу;
- дефіцит потужності в енергосистемі.
Чому графіки відключень змінюються протягом дня
Обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня енергоспоживання і здатності обладнання генерувати та передавати електроенергію.
На графіки відключено можуть впливати:
- температура повітря - в холод або спеку споживання електроенергії зростає;
- час доби - вранці й увечері рівень енергоспоживання вищий, ніж вдень і вночі;
- аварії;
- нові обстріли.
Хто виконує команди про застосування відключень
Виконувати команди диспетчерів щодо обмеження споживання електроенергії, зокрема аварійних або погодинних відключень, уповноважені оператори систем розподілу (обленерго). Саме вони реалізують рішення про відключення і стежать, щоб обмеження розподілялися справедливо між усіма шістьма чергами споживачів.
