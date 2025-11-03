Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 15436 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 17707 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 18791 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 18142 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 17234 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 23725 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 38756 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 68491 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 67413 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 56568 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto3 листопада, 02:23 • 24948 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп3 листопада, 02:46 • 21457 перегляди
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США3 листопада, 03:22 • 19316 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп3 листопада, 04:21 • 21734 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 17989 перегляди
Публікації
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 2814 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 15879 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 18143 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 68489 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 67411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Музикант
Джей Ді Венс
Брітні Спірс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto10:50 • 600 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 3300 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 21641 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 43047 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 93213 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Шахед-136
Фільм

Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради

Київ • УНН

 • 2846 перегляди

Через ракетні та дронові удари по енергосистемі України запроваджують стабілізаційні відключення. Дізнайтеся, де знайти актуальні графіки та як правильно вирахувати час відсутності світла за вашою адресою.

Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради

Через постійні ракетні і дронові удари по українській енергосистемі запроваджують стабілізаційні відключення, і щоб дізнатися, коли саме за вашою адресою буде світло, варто слідкувати за встановленими графіками цих відключень. Де можна побачити актуальні графіки та як правильно вирахувати час відсутності світла у вашому дому - розповідаємо у матеріалі УНН.

Де подивитися графік відключень

Як пояснюють у Міністерстві енергетики, під час планових відключень електроенергії вводяться черги. Щоб збалансувати систему, користувачів відключають по черзі. При цьому навіть мешканці одного багатоповерхового будинку, але різних під'їздів, можуть належати до різних черг.

Важливо розуміти, що відсутність електроенергії може бути аварійною та плановою. Перша вводиться в екстрених ситуаціях, і передбачити скільки вона триватиме неможливо. Про другу енергетики попереджають заздалегідь і складають розклад для побутових користувачів.

Для того, щоб дізнатися про планові чи аварійні відключення світла, українці можуть ознайомитись із відповідними графіками. Але навіть зараз не всі знають, де можна знайти такі графіки.

Перш ніж шукати графік відключення світла в тій чи іншій локації, людині необхідно зрозуміти, до якої області (регіону) вона належить.

Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго03.11.25, 10:31 • 18149 переглядiв

Загалом знайти актуальні графіки відключень можна:

  • на офіційних сайтах місцевих обленерго;
    • на офіційних сайтах ДТЕК (ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Одеські електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі).

      Окрім того, інформація про заплановані та аварійні відключення може бути опублікована:

      • на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у соціальних мережах (зокрема Facebook);
        • на офіційних каналах обленерго та ДТЕК у мережі (найчастіше - у Viber чи Telegram).

          Інший варіант - перевірити інформацію щодо відключень:

          • у відповідних чат-ботах (у Viber чи Telegram);
            • в особистому кабінеті споживача електричної енергії.

              Як переглянути графіки ДТЕК

              Щоб переглянути графік на сайті ДТЕК, варто зайти у розділ "Відсутня електроенергія?" і ввести свою адресу. Якщо запроваджені відключення, то там буде видно два види графіків:

              • на добу - містить найточнішу інформацію про години, коли буде світло і коли можливі відключення;
                • прогнозний на тиждень - показує орієнтовні періоди відключень, щоб користувач міг планувати справи наперед.

                  Окрім того, графік можна переглянути зі смартфона в чат-ботах Viber або Telegram. Щоб це зробити:

                  • знайдіть бот ДТЕК Київські електромережі, натисніть «Розпочати»;
                    • пройдіть реєстрацію за номером телефону та номером особового рахунку - це потрібно лише один раз;
                      • у меню оберіть «Графік відключень».

                        Чат-бот буде попереджати вас заздалегідь під час стабілізаційних відключень про відключення і повернення світла за вашою адресою. 

                        Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії01.11.25, 17:47 • 17791 перегляд

                        Позначки в графіку прості:

                        • біла клітинка - світло є;
                          • сіра з блискавкою - світла немає;
                            • напівсіра - світла не буде 30 хвилин.

                              Усі умовні позначення є під графіками.

                              Графіки відключень у "Київ Цифровий"

                              З жовтня 2024 року стало можливим дивитися графіки відключень у столиці через "Київ Цифровий". Перевірити свою чергу та години, у які може не бути світла, можна у кілька кроків. Для цього потрібно мати смартфон з підключенням та завантажити застосунок:

                              • відкрийте додаток;
                                • оберіть Комунальні послуги;
                                  • натисніть на ДТЕК Світло;
                                    • введіть свою адресу та ознайомтеся з графіком.

                                      Також у застосунку можна налаштувати отримання сповіщень про відключення світла. Окрім того, можна налаштувати час, коли додаток не буде турбувати сповіщеннями.

                                      Окрім того, у застосунку "Київ Цифровий" є можливість додати на головний екран смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дасть змогу жителям столиці швидко перевіряти ситуацію зі світлом за своєю адресою без потреби відкривати застосунок.

                                      Віджет відображає, чи є світло за вибраною адресою, інформує про стабілізаційні чи екстрені відключення, а також синхронізується з графіком і сповіщеннями сервісу ДТЕК Світло.

                                      Для встановлення віджету на Android, треба натиснути на вільне місце на головному екрані, вибрати розділ Віджети та "Київ Цифровий", а потім - потрібну адресу зі списку або додати нову. За аналогічним принципом можна змінити адресу або видалити віджет.

                                      Для користувачів iOS достатньо затиснути іконку застосунку в меню смартфона, вибрати вигляд віджета і підтвердити потрібну адресу.

                                      Графік у ньому відображатиметься, лише якщо користувач додав адресу й авторизувався в застосунку. Віджет доступний у двох форматах - великому та малому, тож кожен зможе вибрати зручний розмір для свого екрану.

                                      Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго03.11.25, 10:31 • 18149 переглядiв

                                      Павло Зінченко

                                      СуспільствоЛайфхакиПублікації
                                      Графіки відключень електроенергії
                                      Енергетика
                                      Соціальна мережа
                                      Війна в Україні
                                      Відключення світла
                                      Блекаут 
                                      Електроенергія
                                      Міністерство енергетики України
                                      ДТЕК
                                      Україна
                                      Київ