Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради

Через постійні ракетні і дронові удари по українській енергосистемі запроваджують стабілізаційні відключення, і щоб дізнатися, коли саме за вашою адресою буде світло, варто слідкувати за встановленими графіками цих відключень. Де можна побачити актуальні графіки та як правильно вирахувати час відсутності світла у вашому дому - розповідаємо у матеріалі УНН.

Де подивитися графік відключень

Як пояснюють у Міністерстві енергетики, під час планових відключень електроенергії вводяться черги. Щоб збалансувати систему, користувачів відключають по черзі. При цьому навіть мешканці одного багатоповерхового будинку, але різних під'їздів, можуть належати до різних черг.

Важливо розуміти, що відсутність електроенергії може бути аварійною та плановою. Перша вводиться в екстрених ситуаціях, і передбачити скільки вона триватиме неможливо. Про другу енергетики попереджають заздалегідь і складають розклад для побутових користувачів.

Для того, щоб дізнатися про планові чи аварійні відключення світла, українці можуть ознайомитись із відповідними графіками. Але навіть зараз не всі знають, де можна знайти такі графіки.

Перш ніж шукати графік відключення світла в тій чи іншій локації, людині необхідно зрозуміти, до якої області (регіону) вона належить.

Загалом знайти актуальні графіки відключень можна:

на офіційних сайтах місцевих обленерго;

на офіційних сайтах ДТЕК (ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Одеські електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі).

Окрім того, інформація про заплановані та аварійні відключення може бути опублікована:

на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у соціальних мережах (зокрема Facebook);

на офіційних каналах обленерго та ДТЕК у мережі (найчастіше - у Viber чи Telegram).

Інший варіант - перевірити інформацію щодо відключень:

у відповідних чат-ботах (у Viber чи Telegram);

в особистому кабінеті споживача електричної енергії.

Як переглянути графіки ДТЕК

Щоб переглянути графік на сайті ДТЕК, варто зайти у розділ "Відсутня електроенергія?" і ввести свою адресу. Якщо запроваджені відключення, то там буде видно два види графіків:

на добу - містить найточнішу інформацію про години, коли буде світло і коли можливі відключення;

прогнозний на тиждень - показує орієнтовні періоди відключень, щоб користувач міг планувати справи наперед.

Окрім того, графік можна переглянути зі смартфона в чат-ботах Viber або Telegram. Щоб це зробити:

знайдіть бот ДТЕК Київські електромережі, натисніть «Розпочати»;

пройдіть реєстрацію за номером телефону та номером особового рахунку - це потрібно лише один раз;

у меню оберіть «Графік відключень».

Чат-бот буде попереджати вас заздалегідь під час стабілізаційних відключень про відключення і повернення світла за вашою адресою.

Позначки в графіку прості:

біла клітинка - світло є;

сіра з блискавкою - світла немає;

напівсіра - світла не буде 30 хвилин.

Усі умовні позначення є під графіками.

Графіки відключень у "Київ Цифровий"

З жовтня 2024 року стало можливим дивитися графіки відключень у столиці через "Київ Цифровий". Перевірити свою чергу та години, у які може не бути світла, можна у кілька кроків. Для цього потрібно мати смартфон з підключенням та завантажити застосунок:

відкрийте додаток;

оберіть Комунальні послуги;

натисніть на ДТЕК Світло;

введіть свою адресу та ознайомтеся з графіком.

Також у застосунку можна налаштувати отримання сповіщень про відключення світла. Окрім того, можна налаштувати час, коли додаток не буде турбувати сповіщеннями.

Окрім того, у застосунку "Київ Цифровий" є можливість додати на головний екран смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дасть змогу жителям столиці швидко перевіряти ситуацію зі світлом за своєю адресою без потреби відкривати застосунок.

Віджет відображає, чи є світло за вибраною адресою, інформує про стабілізаційні чи екстрені відключення, а також синхронізується з графіком і сповіщеннями сервісу ДТЕК Світло.

Для встановлення віджету на Android, треба натиснути на вільне місце на головному екрані, вибрати розділ Віджети та "Київ Цифровий", а потім - потрібну адресу зі списку або додати нову. За аналогічним принципом можна змінити адресу або видалити віджет.

Для користувачів iOS достатньо затиснути іконку застосунку в меню смартфона, вибрати вигляд віджета і підтвердити потрібну адресу.

Графік у ньому відображатиметься, лише якщо користувач додав адресу й авторизувався в застосунку. Віджет доступний у двох форматах - великому та малому, тож кожен зможе вибрати зручний розмір для свого екрану.

