Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы
Киев • УНН
Из-за ракетных и дроновых ударов по энергосистеме Украины введены стабилизационные отключения. Узнайте, где найти актуальные графики и как правильно рассчитать время отсутствия света по вашему адресу.
Из-за постоянных ракетных и дроновых ударов по украинской энергосистеме вводятся стабилизационные отключения, и чтобы узнать, когда именно по вашему адресу будет свет, стоит следить за установленными графиками этих отключений. Где можно увидеть актуальные графики и как правильно рассчитать время отсутствия света в вашем доме - рассказываем в материале УНН.
Где посмотреть график отключений
Как объясняют в Министерстве энергетики, во время плановых отключений электроэнергии вводятся очереди. Чтобы сбалансировать систему, пользователей отключают по очереди. При этом даже жители одного многоэтажного дома, но разных подъездов, могут относиться к разным очередям.
Важно понимать, что отсутствие электроэнергии может быть аварийным и плановым. Первая вводится в экстренных ситуациях, и предсказать, сколько она продлится, невозможно. О второй энергетики предупреждают заранее и составляют расписание для бытовых пользователей.
Для того чтобы узнать о плановых или аварийных отключениях света, украинцы могут ознакомиться с соответствующими графиками. Но даже сейчас не все знают, где можно найти такие графики.
Прежде чем искать график отключения света в той или иной локации, человеку необходимо понять, к какой области (региону) она относится.
В целом найти актуальные графики отключений можно:
- на официальных сайтах местных облэнерго;
- на официальных сайтах ДТЭК (ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Донецкие электросети).
Кроме того, информация о запланированных и аварийных отключениях может быть опубликована:
- на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в социальных сетях (в частности Facebook);
- на официальных каналах облэнерго и ДТЭК в сети (чаще всего - в Viber или Telegram).
Другой вариант - проверить информацию об отключениях:
- в соответствующих чат-ботах (в Viber или Telegram);
- в личном кабинете потребителя электрической энергии.
Как просмотреть графики ДТЭК
Чтобы просмотреть график на сайте ДТЭК, стоит зайти в раздел "Отсутствует электроэнергия?" и ввести свой адрес. Если введены отключения, то там будет видно два вида графиков:
- на сутки - содержит самую точную информацию о часах, когда будет свет и когда возможны отключения;
- прогнозный на неделю - показывает ориентировочные периоды отключений, чтобы пользователь мог планировать дела заранее.
Кроме того, график можно просмотреть со смартфона в чат-ботах Viber или Telegram. Чтобы это сделать:
- найдите бот ДТЭК Киевские электросети, нажмите «Начать»;
- пройдите регистрацию по номеру телефона и номеру лицевого счета - это нужно только один раз;
- в меню выберите «График отключений».
Чат-бот будет предупреждать вас заранее во время стабилизационных отключений об отключении и возвращении света по вашему адресу.
Отметки в графике просты:
- белая ячейка - свет есть;
- серая с молнией - света нет;
- полусерая - света не будет 30 минут.
Все условные обозначения есть под графиками.
Графики отключений в "Киев Цифровой"
С октября 2024 года стало возможным смотреть графики отключений в столице через "Киев Цифровой". Проверить свою очередь и часы, в которые может не быть света, можно в несколько шагов. Для этого нужно иметь смартфон с подключением и загрузить приложение:
- откройте приложение;
- выберите Коммунальные услуги;
- нажмите на ДТЭК Свет;
- введите свой адрес и ознакомьтесь с графиком.
Также в приложении можно настроить получение уведомлений об отключении света. Кроме того, можно настроить время, когда приложение не будет беспокоить уведомлениями.
Кроме того, в приложении "Киев Цифровой" есть возможность добавить на главный экран смартфона виджет с графиком отключений света. Это позволит жителям столицы быстро проверять ситуацию со светом по своему адресу без необходимости открывать приложение.
Виджет отображает, есть ли свет по выбранному адресу, информирует о стабилизационных или экстренных отключениях, а также синхронизируется с графиком и уведомлениями сервиса ДТЭК Свет.
Для установки виджета на Android, нужно нажать на свободное место на главном экране, выбрать раздел Виджеты и "Киев Цифровой", а затем - нужный адрес из списка или добавить новый. По аналогичному принципу можно изменить адрес или удалить виджет.
Для пользователей iOS достаточно зажать иконку приложения в меню смартфона, выбрать вид виджета и подтвердить нужный адрес.
График в нем будет отображаться, только если пользователь добавил адрес и авторизовался в приложении. Виджет доступен в двух форматах - большом и малом, поэтому каждый сможет выбрать удобный размер для своего экрана.
