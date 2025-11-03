Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы

Из-за постоянных ракетных и дроновых ударов по украинской энергосистеме вводятся стабилизационные отключения, и чтобы узнать, когда именно по вашему адресу будет свет, стоит следить за установленными графиками этих отключений. Где можно увидеть актуальные графики и как правильно рассчитать время отсутствия света в вашем доме - рассказываем в материале УНН.

Где посмотреть график отключений

Как объясняют в Министерстве энергетики, во время плановых отключений электроэнергии вводятся очереди. Чтобы сбалансировать систему, пользователей отключают по очереди. При этом даже жители одного многоэтажного дома, но разных подъездов, могут относиться к разным очередям.

Важно понимать, что отсутствие электроэнергии может быть аварийным и плановым. Первая вводится в экстренных ситуациях, и предсказать, сколько она продлится, невозможно. О второй энергетики предупреждают заранее и составляют расписание для бытовых пользователей.

Для того чтобы узнать о плановых или аварийных отключениях света, украинцы могут ознакомиться с соответствующими графиками. Но даже сейчас не все знают, где можно найти такие графики.

Прежде чем искать график отключения света в той или иной локации, человеку необходимо понять, к какой области (региону) она относится.

В целом найти актуальные графики отключений можно:

на официальных сайтах местных облэнерго;

на официальных сайтах ДТЭК (ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Донецкие электросети).

Кроме того, информация о запланированных и аварийных отключениях может быть опубликована:

на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в социальных сетях (в частности Facebook);

на официальных каналах облэнерго и ДТЭК в сети (чаще всего - в Viber или Telegram).

Другой вариант - проверить информацию об отключениях:

в соответствующих чат-ботах (в Viber или Telegram);

в личном кабинете потребителя электрической энергии.

Как просмотреть графики ДТЭК

Чтобы просмотреть график на сайте ДТЭК, стоит зайти в раздел "Отсутствует электроэнергия?" и ввести свой адрес. Если введены отключения, то там будет видно два вида графиков:

на сутки - содержит самую точную информацию о часах, когда будет свет и когда возможны отключения;

прогнозный на неделю - показывает ориентировочные периоды отключений, чтобы пользователь мог планировать дела заранее.

Кроме того, график можно просмотреть со смартфона в чат-ботах Viber или Telegram. Чтобы это сделать:

найдите бот ДТЭК Киевские электросети, нажмите «Начать»;

пройдите регистрацию по номеру телефона и номеру лицевого счета - это нужно только один раз;

в меню выберите «График отключений».

Чат-бот будет предупреждать вас заранее во время стабилизационных отключений об отключении и возвращении света по вашему адресу.

Отметки в графике просты:

белая ячейка - свет есть;

серая с молнией - света нет;

полусерая - света не будет 30 минут.

Все условные обозначения есть под графиками.

Графики отключений в "Киев Цифровой"

С октября 2024 года стало возможным смотреть графики отключений в столице через "Киев Цифровой". Проверить свою очередь и часы, в которые может не быть света, можно в несколько шагов. Для этого нужно иметь смартфон с подключением и загрузить приложение:

откройте приложение;

выберите Коммунальные услуги;

нажмите на ДТЭК Свет;

введите свой адрес и ознакомьтесь с графиком.

Также в приложении можно настроить получение уведомлений об отключении света. Кроме того, можно настроить время, когда приложение не будет беспокоить уведомлениями.

Кроме того, в приложении "Киев Цифровой" есть возможность добавить на главный экран смартфона виджет с графиком отключений света. Это позволит жителям столицы быстро проверять ситуацию со светом по своему адресу без необходимости открывать приложение.

Виджет отображает, есть ли свет по выбранному адресу, информирует о стабилизационных или экстренных отключениях, а также синхронизируется с графиком и уведомлениями сервиса ДТЭК Свет.

Для установки виджета на Android, нужно нажать на свободное место на главном экране, выбрать раздел Виджеты и "Киев Цифровой", а затем - нужный адрес из списка или добавить новый. По аналогичному принципу можно изменить адрес или удалить виджет.

Для пользователей iOS достаточно зажать иконку приложения в меню смартфона, выбрать вид виджета и подтвердить нужный адрес.

График в нем будет отображаться, только если пользователь добавил адрес и авторизовался в приложении. Виджет доступен в двух форматах - большом и малом, поэтому каждый сможет выбрать удобный размер для своего экрана.

