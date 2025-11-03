Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 14619 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 16125 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 17653 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 17003 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 16294 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 23320 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 38379 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 67589 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 66542 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56449 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ3 ноября, 00:53 • 19323 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 24105 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 20603 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США3 ноября, 03:22 • 18481 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 20887 просмотра
публикации
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 708 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 14927 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 16848 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 67584 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 66535 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 2158 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 21183 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 42598 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 92790 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 119065 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"

Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Из-за ракетных и дроновых ударов по энергосистеме Украины введены стабилизационные отключения. Узнайте, где найти актуальные графики и как правильно рассчитать время отсутствия света по вашему адресу.

Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы

Из-за постоянных ракетных и дроновых ударов по украинской энергосистеме вводятся стабилизационные отключения, и чтобы узнать, когда именно по вашему адресу будет свет, стоит следить за установленными графиками этих отключений. Где можно увидеть актуальные графики и как правильно рассчитать время отсутствия света в вашем доме - рассказываем в материале УНН.

Где посмотреть график отключений

Как объясняют в Министерстве энергетики, во время плановых отключений электроэнергии вводятся очереди. Чтобы сбалансировать систему, пользователей отключают по очереди. При этом даже жители одного многоэтажного дома, но разных подъездов, могут относиться к разным очередям.

Важно понимать, что отсутствие электроэнергии может быть аварийным и плановым. Первая вводится в экстренных ситуациях, и предсказать, сколько она продлится, невозможно. О второй энергетики предупреждают заранее и составляют расписание для бытовых пользователей.

Для того чтобы узнать о плановых или аварийных отключениях света, украинцы могут ознакомиться с соответствующими графиками. Но даже сейчас не все знают, где можно найти такие графики.

Прежде чем искать график отключения света в той или иной локации, человеку необходимо понять, к какой области (региону) она относится.

Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго03.11.25, 10:31 • 17010 просмотров

В целом найти актуальные графики отключений можно:

  • на официальных сайтах местных облэнерго;
    • на официальных сайтах ДТЭК (ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Донецкие электросети).

      Кроме того, информация о запланированных и аварийных отключениях может быть опубликована:

      • на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в социальных сетях (в частности Facebook);
        • на официальных каналах облэнерго и ДТЭК в сети (чаще всего - в Viber или Telegram).

          Другой вариант - проверить информацию об отключениях:

          • в соответствующих чат-ботах (в Viber или Telegram);
            • в личном кабинете потребителя электрической энергии.

              Как просмотреть графики ДТЭК

              Чтобы просмотреть график на сайте ДТЭК, стоит зайти в раздел "Отсутствует электроэнергия?" и ввести свой адрес. Если введены отключения, то там будет видно два вида графиков:

              • на сутки - содержит самую точную информацию о часах, когда будет свет и когда возможны отключения;
                • прогнозный на неделю - показывает ориентировочные периоды отключений, чтобы пользователь мог планировать дела заранее.

                  Кроме того, график можно просмотреть со смартфона в чат-ботах Viber или Telegram. Чтобы это сделать:

                  • найдите бот ДТЭК Киевские электросети, нажмите «Начать»;
                    • пройдите регистрацию по номеру телефона и номеру лицевого счета - это нужно только один раз;
                      • в меню выберите «График отключений».

                        Чат-бот будет предупреждать вас заранее во время стабилизационных отключений об отключении и возвращении света по вашему адресу. 

                        Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии01.11.25, 17:47 • 17781 просмотр

                        Отметки в графике просты:

                        • белая ячейка - свет есть;
                          • серая с молнией - света нет;
                            • полусерая - света не будет 30 минут.

                              Все условные обозначения есть под графиками.

                              Графики отключений в "Киев Цифровой"

                              С октября 2024 года стало возможным смотреть графики отключений в столице через "Киев Цифровой". Проверить свою очередь и часы, в которые может не быть света, можно в несколько шагов. Для этого нужно иметь смартфон с подключением и загрузить приложение:

                              • откройте приложение;
                                • выберите Коммунальные услуги;
                                  • нажмите на ДТЭК Свет;
                                    • введите свой адрес и ознакомьтесь с графиком.

                                      Также в приложении можно настроить получение уведомлений об отключении света. Кроме того, можно настроить время, когда приложение не будет беспокоить уведомлениями.

                                      Кроме того, в приложении "Киев Цифровой" есть возможность добавить на главный экран смартфона виджет с графиком отключений света. Это позволит жителям столицы быстро проверять ситуацию со светом по своему адресу без необходимости открывать приложение.

                                      Виджет отображает, есть ли свет по выбранному адресу, информирует о стабилизационных или экстренных отключениях, а также синхронизируется с графиком и уведомлениями сервиса ДТЭК Свет.

                                      Для установки виджета на Android, нужно нажать на свободное место на главном экране, выбрать раздел Виджеты и "Киев Цифровой", а затем - нужный адрес из списка или добавить новый. По аналогичному принципу можно изменить адрес или удалить виджет.

                                      Для пользователей iOS достаточно зажать иконку приложения в меню смартфона, выбрать вид виджета и подтвердить нужный адрес.

                                      График в нем будет отображаться, только если пользователь добавил адрес и авторизовался в приложении. Виджет доступен в двух форматах - большом и малом, поэтому каждый сможет выбрать удобный размер для своего экрана.

                                      Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго03.11.25, 10:31 • 17010 просмотров

                                      Павел Зинченко

                                      ОбществоЛайфхакипубликации
                                      Графики отключений электроэнергии
                                      Энергетика
                                      Социальная сеть
                                      Война в Украине
                                      Отключение света
                                      Блэкаут
                                      Электроэнергия
                                      Министерство энергетики Украины
                                      ДТЭК
                                      Украина
                                      Киев