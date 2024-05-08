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Говорити про ефект від наданого Україні фінансування від США на полі бою "надто рано" - глава Пентагону

Говорити про ефект від наданого Україні фінансування від США на полі бою "надто рано" - глава Пентагону

Київ • УНН

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що поки що зарано оцінювати вплив американського фінансування на боєздатність України, оскільки Києву потрібен час, щоб отримати виділену підтримку.

Говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування від США наразі "надто рано" і потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін представляючи у Сенаті США бюджетний запит Міністерства оборони США на 2025 фінансовий рік, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".

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"Ми ставимо у пріоритет такі критично важливі речі, як засоби ППО та артилерійські боєприпаси", - сказав Остін, зазначивши, що коли Пентагон очікував на схвалення фінансування, підготувався, аби "швидко доправити ці речі та підтримати Україну."

"І ми це робимо", - сказав Остін, додавши, що щотижня розмовляє з українським колегою тримаючи на контролі найважливіші потреби.

"Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян", - сказав Остін.

Міністр оборони США зазначив, що допомога Ірану та Північної Кореї дозволили росії "підвестися на ноги" після втрат, яких вона зазнала від Збройних сил України,

"У певний момент росія зазнала значних втрат через дії, які здійснила Україна та її Збройні сили. Вони завдали значних втрат російським силам, знищили велику кількість їхньої техніки. Також ми бачили, як росія залучила Північну Корею, яка надала досить багато боєприпасів і ракет. Безпілотники, надані Іраном, справді допомогли, і почали трохи переломлювати ситуацію для росії", - сказав Остін.

Додамо

Відповідаючи на запитання сенаторки-демократки Джин Шагін щодо того, чи зможе ухвалення нового оборонного бюджету допомогти обмежити промислову співпрацю між росією та Китаєм, Остін зазначив, що без допомоги КНР росія не змогла би налагодити військову промисловість.

"Вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю, цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку", - сказав Остін.

Також, під час свідчень щодо проєкту бюджету в Сенаті, Остін зазначив, що цей запит допоможе США "впевнено та негайно впоратися з викликом Китаю".

"Він допоможе протистояти гострій загрозі дедалі агресивнішої путінської росії. Він допоможе нам боротися з постійною небезпекою з боку Ірану та його союзників. Це допоможе нам протистояти загрозам з боку Північної Кореї, глобальних терористичних організацій та інших зловмисників. І це допоможе нам продовжувати стримувати агресію проти Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів", - сказав Остін.

Як повідомляв Голос Америки, у проєкті бюджету Пентагону на наступний фінансовий рік передбачене фінансування обсягом 849,8 мільярда доларів.

Як йдеться в заяві Остіна, в бюджеті на 2025 фінансовий рік зокрема передбачено 61,2 мільярда доларів у для забезпечення панування США у повітрі, зокрема фінансування модернізації та утримання парку винищувачів F-35 і F-22, а також розробку винищувачів нового покоління.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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