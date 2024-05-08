Говорить об эффекте от предоставленного Украине финансирования от США на поле боя "слишком рано" - глава Пентагона

Говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования от США пока "слишком рано" и нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин представляя в Сенате США бюджетный запрос Министерства обороны США на 2025 финансовый год, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

"Мы ставим в приоритет такие критически важные вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы", - сказал Остин, отметив, что когда Пентагон ожидал одобрения финансирования, подготовился, чтобы "быстро доставить эти вещи и поддержать Украину."

"И мы это делаем", - сказал Остин, добавив, что еженедельно разговаривает с украинским коллегой держа на контроле важнейшие потребности.

"Трудно повернуть время, но я считаю, без этой помощи Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян", - сказал Остин.

Министр обороны США отметил, что помощь Ирана и Северной Кореи позволили России "встать на ноги" после потерь, которые она понесла от Вооруженных сил Украины.

"В определенный момент россия понесла значительные потери из-за действий, которые осуществила Украина и ее Вооруженные силы. Они нанесли значительные потери российским силам, уничтожили большое количество их техники. Также мы видели, как россия привлекла Северную Корею, которая предоставила достаточно много боеприпасов и ракет. Беспилотники, предоставленные Ираном, действительно помогли, и начали немного переламывать ситуацию для россии", - сказал Остин.

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Отвечая на вопрос сенатора-демократа Джин Шагин о том, сможет ли принятие нового оборонного бюджета помочь ограничить промышленное сотрудничество между россией и Китаем, Остин отметил, что без помощи КНР россия не смогла бы наладить военную промышленность.

"Она увеличивает свое промышленное производство. Но без помощи со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая, этого, вероятно, не произошло бы в такой степени, как это произошло. Поэтому мы привлекаем правильные каналы, чтобы подчеркнуть нашу серьезную обеспокоенность в отношении КНР и других, которые оказывают такую поддержку", - сказал Остин.

Также, во время показаний по проекту бюджета в Сенате, Остин отметил, что этот запрос поможет США "уверенно и немедленно справиться с вызовом Китая".

"Он поможет противостоять острой угрозе все более агрессивной путинской россии. Он поможет нам бороться с постоянной опасностью со стороны Ирана и его союзников. Это поможет нам противостоять угрозам со стороны Северной Кореи, глобальных террористических организаций и других злоумышленников. И это поможет нам продолжать сдерживать агрессию против Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", - сказал Остин.

Как сообщал Голос Америки, в проекте бюджета Пентагона на следующий финансовый год предусмотрено финансирование в объеме 849,8 миллиарда долларов.

Как говорится в заявлении Остина, в бюджете на 2025 финансовый год в частности предусмотрено 61,2 миллиарда долларов в для обеспечения господства США в воздухе, в частности финансирование модернизации и содержания парка истребителей F-35 и F-22, а также разработку истребителей нового поколения.