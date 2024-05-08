Говорить об эффекте от предоставленного Украине финансирования от США на поле боя "слишком рано" - глава Пентагона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  51346 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  90077 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  108768 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  107974 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166116 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149714 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149177 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  251224 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109942 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120716 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  210567 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  251224 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  250364 просмотра
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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  359613 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  515129 просмотра

Говорить об эффекте от предоставленного Украине финансирования от США на поле боя "слишком рано" - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока рано оценивать влияние американского финансирования на боеспособность Украины, поскольку Киеву нужно время, чтобы получить выделенную поддержку.

Война •   •  2491 просмотра
Говорить об эффекте от предоставленного Украине финансирования от США на поле боя "слишком рано" - глава Пентагона

В апреле спрос украинцев на электромобили вырос вдвое: какие модели покупали чаще всего

В апреле украинский автопарк пополнился более 4200 электромобилями, что вдвое превысило спрос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Экономика •   •  2582 просмотра
В апреле спрос украинцев на электромобили вырос вдвое: какие модели покупали чаще всего

"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

Председатель Запорожской ОВА сообщил, что на временно оккупированных территориях уже неделю празднуют "День Победы", причем пожилые люди и дети больше всего подвергаются воздействию кремлевской пропаганды, которая включает в себя школьные мероприятия, пропагандистские доски и колорадские ленты.

Война •   •  4589 просмотра
"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"

Сербия стала первой европейской страной, которая подписала соглашение с Китаем об "общем будущем" и углублении всестороннего стратегического партнерства.

Новости Мира •   •  3483 просмотра
Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"

Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро

Великобритания предоставит дополнительные 23 миллиона евро в Фонд энергетической поддержки Украины, чтобы помочь восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру, усилить безопасность и обеспечить резервное питание.

Экономика •   •  3815 просмотра
Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро

Самый жаркий апрель в истории продолжил 11-месячную полосу рекордных температур

Апрель 2024 года стал самым жарким апрелем за всю историю наблюдений в мире, продолжив 11-месячную серию рекордных месячных температур, что свидетельствует о том, что мир опасно близок к превышению установленного Парижским соглашением лимита глобального потепления на 1,5°C.

Новости Мира •   •  5325 просмотра
Самый жаркий апрель в истории продолжил 11-месячную полосу рекордных температур

ВР планирует сделать шаг к усилению ответственности за распространение наркотиков во время военного положения

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который предлагает ужесточить наказание, включая штрафы и лишение свободы, за незаконный оборот наркотиков и производство прекурсоров во время военного положения.

политика •   •  6436 просмотра
ВР планирует сделать шаг к усилению ответственности за распространение наркотиков во время военного положения

Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом

Порноактриса Сторми Дэниелс дала показания в суде о своей сексуальной связи с Дональдом Трампом в 2006 году и плату, которую она получила от него за молчание об этом во время его президентской кампании 2016 года.

Новости Мира •   •  6413 просмотра
Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом

На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 121 боевое столкновение на разных участках фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также активизировался на Ореховском направлении, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.

Война •   •  6714 просмотра
На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

Оккупанты нанесли три удара по поселку на Запорожье, есть раненая

российская армия обстреляла село Веселянка Запорожского района, ранив женщину и повредив жилые дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  7504 просмотра
Оккупанты нанесли три удара по поселку на Запорожье, есть раненая