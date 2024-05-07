Готуємо зустрічі, які точно стануть новинами за найближчі тижні – Зеленський

Україна готує зустрічі та документи, які точно стануть новинами за найближчі тижні. Йдеться про нові візити в Україну партнерів, нові безпекові угоди. Україна готує фактичний старт перемовин із Європейським Союзом на червень. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський підкреслив, що з українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків.

Доповнення

Також Україна продовжує марафон підготовки першого Глобального саміту миру.

Кожен лідер, який братиме участь у Саміті, кожен лідер, який зараз допомагає з організацією Саміту, кожна держава, чию силу ми зараз додаємо до спільної сили захисту людського життя, однозначно проявить себе в цьому марафоні – у підготовці Саміту миру. Сьогодні я говорив із лідерами Іспанії, Бельгії, Латвії, Фінляндії та Кабо-Верде. Крок за кроком ми вийдемо на справді глобальну спільноту – кожен континент буде представлений на нашому Саміті у Швейцарії