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Готуємо зустрічі, які точно стануть новинами за найближчі тижні – Зеленський

Готуємо зустрічі, які точно стануть новинами за найближчі тижні – Зеленський

Київ • УНН

 • 25672 перегляди

Україна готує зустрічі та документи, які стануть новинами найближчими тижнями, включаючи нові візити партнерів, нові безпекові угоди, початок переговорів з Європейським Союзом у червні, а також підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

Україна готує зустрічі та документи, які точно стануть новинами за найближчі тижні. Йдеться про нові візити в Україну партнерів, нові безпекові угоди. Україна готує фактичний старт перемовин із Європейським Союзом на червень. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський підкреслив, що з українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків.

"Україна виконала свої зобовʼязання. І на таку ж активність – результативну активність – Україна розраховує і з боку партнерів

сказав Зеленський

Доповнення

Також Україна продовжує марафон підготовки першого Глобального саміту миру.

Кожен лідер, який братиме участь у Саміті, кожен лідер, який зараз допомагає з організацією Саміту, кожна держава, чию силу ми зараз додаємо до спільної сили захисту людського життя, однозначно проявить себе в цьому марафоні – у підготовці Саміту миру. Сьогодні я говорив із лідерами Іспанії, Бельгії, Латвії, Фінляндії та Кабо-Верде. Крок за кроком ми вийдемо на справді глобальну спільноту – кожен континент буде представлений на нашому Саміті у Швейцарії

— сказав президент

Президент Фінляндії підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський07.05.24, 20:01 • 20750 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
latviiaЛатвія
shveitsariiaШвейцарія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
finliandiiaФінляндія
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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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