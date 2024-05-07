Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский
Киев • УНН
Украина готовит встречи и документы, которые станут новостями в ближайшие недели, включая новые визиты партнеров, новые соглашения по безопасности, начало переговоров с Европейским Союзом в июне, а также подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
Украина готовит встречи и документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели. Речь идет о новых визитах в Украину партнеров, новых соглашениях по безопасности. Украина готовит фактический старт переговоров с Европейским Союзом на июнь. Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Зеленский подчеркнул, что с украинской стороны все детали будут проработаны на сто процентов.
"Украина выполнила свои обязательства. И на такую же активность - результативную активность - Украина рассчитывает и со стороны партнеров
Дополнение
Также Украина продолжает марафон подготовки первого Глобального саммита мира.
Каждый лидер, который будет участвовать в Саммите, каждый лидер, который сейчас помогает с организацией Саммита, каждое государство, чью силу мы сейчас добавляем к общей силе защиты человеческой жизни, однозначно проявит себя в этом марафоне - в подготовке Саммита мира. Сегодня я говорил с лидерами Испании, Бельгии, Латвии, Финляндии и Кабо-Верде. Шаг за шагом мы выйдем на действительно глобальное сообщество - каждый континент будет представлен на нашем Саммите в Швейцарии
Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира - Зеленский7 мая 2024, 17:01 • 10817 просмотров
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Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский
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