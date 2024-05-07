Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский

Украина готовит встречи и документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели. Речь идет о новых визитах в Украину партнеров, новых соглашениях по безопасности. Украина готовит фактический старт переговоров с Европейским Союзом на июнь. Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что с украинской стороны все детали будут проработаны на сто процентов.

"Украина выполнила свои обязательства. И на такую же активность - результативную активность - Украина рассчитывает и со стороны партнеров сказал Зеленский

Дополнение

Также Украина продолжает марафон подготовки первого Глобального саммита мира.

Каждый лидер, который будет участвовать в Саммите, каждый лидер, который сейчас помогает с организацией Саммита, каждое государство, чью силу мы сейчас добавляем к общей силе защиты человеческой жизни, однозначно проявит себя в этом марафоне - в подготовке Саммита мира. Сегодня я говорил с лидерами Испании, Бельгии, Латвии, Финляндии и Кабо-Верде. Шаг за шагом мы выйдем на действительно глобальное сообщество - каждый континент будет представлен на нашем Саммите в Швейцарии - сказал президент

Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира - Зеленский