Головнокомандувач військ Франції викликав обурення заявою про готовність до втрат солдатів у потенційній війні

Генерал Фаб’єн Мандон, начальник Генштабу оборони Франції, заявив, що країна має бути готова до загибелі французьких солдатів, щоб стримати потенційну агресію росії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Якщо наша країна зазнає невдачі, бо не готова змиритися – давайте будемо відвертими – з втратою своїх дітей, з економічними труднощами через те, що оборонне виробництво матиме пріоритет, тоді ми будемо в небезпеці – сказав він перед мерами в Парижі та додав, що ї потрібно поговорити про це у власних містах.

Коментарі Мандона спричинили критику з усіх політичних боків: ультраправий депутат Себастьян Ченю назвав слова генерала помилкою, лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон вважає, що це не його робота, а мер Ніцци Крістьян Естрозі назвав заяви "шокуючими".

Міністр оборони Катрін Вотрен підтримала Мандона, заявивши, що його слова були "вирвані з контексту" і відображають щоденну реальність солдатів.

Президент Еммануель Макрон неодноразово попереджав про потенційні загрози з боку росії, а минулого місяця генерал Мандон вже закликав французів готуватися до збройного конфлікту протягом наступних чотирьох років.

