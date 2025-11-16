У Франції назвали удари рф по Києву додатковими доказами небажання москви дотримуватися мирних зобов'язань

Франція "найрішучіше" засуджує масовані авіаудари, здійснені російською федерацією в ніч з 13 на 14 листопада, спрямовані головним чином по столиці України, Києву, її енергетичних об'єктах, житлових районах та лікарнях, що призвело до численних жертв та поранень, зокрема дітей. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Франції, повідомляє УНН.

Зазначається, що ці масштабні удари, в яких брали участь приблизно 430 безпілотників та 18 ракет, запущених кількома залпами, є подальшою ескалацією і додатковими доказами небажання росії дотримуватися мирних зобов'язань.

Франція висловлює повну солідарність з Україною, її народом та владою, а також зі співробітниками посольства Азербайджану. Вона знову заявляє про свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України