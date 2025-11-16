У Франції назвали удари рф по Києву додатковими доказами небажання москви дотримуватися мирних зобов'язань
Київ • УНН
Франція рішуче засудила масовані авіаудари рф 13-14 листопада, спрямовані на Київ, його енергетичні об'єкти, житлові райони та лікарні, що спричинило численні жертви, зокрема дітей. Ці удари, з використанням 430 безпілотників та 18 ракет, є подальшою ескалацією та доказом небажання росії дотримуватися мирних зобов'язань.
Франція "найрішучіше" засуджує масовані авіаудари, здійснені російською федерацією в ніч з 13 на 14 листопада, спрямовані головним чином по столиці України, Києву, її енергетичних об'єктах, житлових районах та лікарнях, що призвело до численних жертв та поранень, зокрема дітей. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Франції, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що ці масштабні удари, в яких брали участь приблизно 430 безпілотників та 18 ракет, запущених кількома залпами, є подальшою ескалацією і додатковими доказами небажання росії дотримуватися мирних зобов'язань.
Франція висловлює повну солідарність з Україною, її народом та владою, а також зі співробітниками посольства Азербайджану. Вона знову заявляє про свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України
У зовнішнбополітичному відомстві пообіцяли, що Франція продовжуватиме залишатися відданою "разом з усіма своїми партнерами посиленню підтримки України та тиску на росію, щоб вона припинила війну".
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що країна рішуче засуджує масовані російські атаки на Україну, які є воєнними злочинами. Він також висловив стурбованість ударом по посольству Азербайджану в Києві.
