У Франції назвали удари рф по Києву додатковими доказами небажання москви дотримуватися мирних зобов'язань

Ексклюзив
08:19 • 12285 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
07:00 • 17680 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
05:50 • 10666 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 23920 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 40161 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 42587 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 40312 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52241 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 44796 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38486 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Окупанти ввели штрафи за злив води з батарей: на Луганщині єдиним джерелом рідини стала система опалення - ЦНС16 листопада, 01:31 • 14047 перегляди
Ізраїль обмежує гуманітарну допомогу Газі, порушуючи міжнародне право - The Guardian16 листопада, 02:03 • 8994 перегляди
Атаки рф, спрямовані на цивільне населення України, є воєнними злочинами - глава МЗС Бельгії16 листопада, 02:29 • 9534 перегляди
Десятки вибухів сколихнули російську самару: під ударом НПЗVideo16 листопада, 04:02 • 11172 перегляди
Втрати окупантів: Сили оборони відмінусували 860 росіян та понад 400 ворожих БпЛА за добу05:32 • 10328 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
08:19 • 12284 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 07:00 • 17676 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 83483 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 75557 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 50203 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Александр Стубб
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Куп'янськ
Одеська область
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 23652 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 83483 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 30947 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 47057 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 39844 перегляди
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

У Франції назвали удари рф по Києву додатковими доказами небажання москви дотримуватися мирних зобов'язань

Київ • УНН

 • 2834 перегляди

Франція рішуче засудила масовані авіаудари рф 13-14 листопада, спрямовані на Київ, його енергетичні об'єкти, житлові райони та лікарні, що спричинило численні жертви, зокрема дітей. Ці удари, з використанням 430 безпілотників та 18 ракет, є подальшою ескалацією та доказом небажання росії дотримуватися мирних зобов'язань.

У Франції назвали удари рф по Києву додатковими доказами небажання москви дотримуватися мирних зобов'язань

Франція "найрішучіше" засуджує масовані авіаудари, здійснені російською федерацією в ніч з 13 на 14 листопада, спрямовані головним чином по столиці України, Києву, її енергетичних об'єктах, житлових районах та лікарнях, що призвело до численних жертв та поранень, зокрема дітей. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Франції, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ці масштабні удари, в яких брали участь приблизно 430 безпілотників та 18 ракет, запущених кількома залпами, є подальшою ескалацією і додатковими доказами небажання росії дотримуватися мирних зобов'язань.

Франція висловлює повну солідарність з Україною, її народом та владою, а також зі співробітниками посольства Азербайджану. Вона знову заявляє про свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України

- вказується у заяві.

У зовнішнбополітичному відомстві пообіцяли, що Франція продовжуватиме залишатися відданою "разом з усіма своїми партнерами посиленню підтримки України та тиску на росію, щоб вона припинила війну".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що країна рішуче засуджує масовані російські атаки на Україну, які є воєнними злочинами. Він також висловив стурбованість ударом по посольству Азербайджану в Києві.

Сирський обговорив з начальником Генштабу збройних сил Франції підготовку пілотів Mirage та посилення ППО13.11.25, 16:11 • 2684 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Франція
Україна
Київ