Сирський обговорив з начальником Генштабу збройних сил Франції підготовку пілотів Mirage та посилення ППО

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7504 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20438 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52001 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33604 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33385 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70606 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42568 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39385 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37424 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33314 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57722 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11685 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22418 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10659 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4330 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52001 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70606 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57766 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46795 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103728 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54896 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54853 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44684 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83057 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82622 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Сирський обговорив з начальником Генштабу збройних сил Франції підготовку пілотів Mirage та посилення ППО

Київ • УНН

 • 1978 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову з начальником Генштабу ЗС Франції Фабʼєном Мандоном. Обговорювалися підготовка пілотів Mirage, посилення ППО та інші аспекти оборонної співпраці.

Сирський обговорив з начальником Генштабу збройних сил Франції підготовку пілотів Mirage та посилення ППО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Фабʼєном Мандоном. Йшлося про питання підготовки пілотів літаків Mirage, посилення протиповітряної оборони та низку інших важливих аспектів оборонної співпраці, передає УНН.

Деталі

Сирський поінформував співрозмовника про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій.

Ситуація на лінії фронту залишається складною. Найзапекліші бої тривають у районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя 

- зазначив Головком ЗСУ.

Крім того, за словами Сирського, під час розмови обговорили ключові потреби Збройних Сил України - зокрема, питання підготовки пілотів літаків Mirage, посилення протиповітряної оборони та низку інших важливих аспектів оборонної співпраці.

Головком ЗСУ подякував генералу Фабʼєну Мандону та французьким збройним силам за потужну військову підтримку, надану Збройним Силам України.

Чітка позиція є прикладом послідовної та непохитної підтримки нашої держави у боротьбі за незалежність. Особливо ми вітаємо лідерську позицію Президента Франції Емануеля Макрона щодо консолідації зусиль партнерів довкола ідеї розгортання Багатонаціональних сил в Україні у якості гарантій безпеки 

- резюмував Сирський.

Франція поставить Україні винищувачі Mirage і додаткові зенітні ракети Aster - Макрон24.10.25, 20:34 • 3813 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Покровськ
Мирноград
Збройні сили України
Емманюель Макрон
Гуляйполе
Сіверськ
Олександр Сирський
Україна
Костянтинівка
Куп'янськ