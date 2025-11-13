Сирський обговорив з начальником Генштабу збройних сил Франції підготовку пілотів Mirage та посилення ППО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Фабʼєном Мандоном. Йшлося про питання підготовки пілотів літаків Mirage, посилення протиповітряної оборони та низку інших важливих аспектів оборонної співпраці, передає УНН.

Сирський поінформував співрозмовника про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій.

Ситуація на лінії фронту залишається складною. Найзапекліші бої тривають у районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя

Крім того, за словами Сирського, під час розмови обговорили ключові потреби Збройних Сил України - зокрема, питання підготовки пілотів літаків Mirage, посилення протиповітряної оборони та низку інших важливих аспектів оборонної співпраці.

Головком ЗСУ подякував генералу Фабʼєну Мандону та французьким збройним силам за потужну військову підтримку, надану Збройним Силам України.

Чітка позиція є прикладом послідовної та непохитної підтримки нашої держави у боротьбі за незалежність. Особливо ми вітаємо лідерську позицію Президента Франції Емануеля Макрона щодо консолідації зусиль партнерів довкола ідеї розгортання Багатонаціональних сил в Україні у якості гарантій безпеки