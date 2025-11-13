Сырский обсудил с начальником Генштаба вооруженных сил Франции подготовку пилотов Mirage и усиление ПВО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с начальником Генштаба ВС Франции Фабьеном Мандоном. Обсуждались подготовка пилотов Mirage, усиление ПВО и другие аспекты оборонного сотрудничества.
Детали
Сырский проинформировал собеседника о текущей ситуации в районах ведения боевых действий.
Ситуация на линии фронта остается сложной. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя
Кроме того, по словам Сырского, во время разговора обсудили ключевые потребности Вооруженных Сил Украины - в частности, вопросы подготовки пилотов самолетов Mirage, усиления противовоздушной обороны и ряд других важных аспектов оборонного сотрудничества.
Главком ВСУ поблагодарил генерала Фабьена Мандона и французские вооруженные силы за мощную военную поддержку, оказанную Вооруженным Силам Украины.
Четкая позиция является примером последовательной и непоколебимой поддержки нашего государства в борьбе за независимость. Особенно мы приветствуем лидерскую позицию Президента Франции Эммануэля Макрона по консолидации усилий партнеров вокруг идеи развертывания Многонациональных сил в Украине в качестве гарантий безопасности
