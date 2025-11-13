Сырский обсудил с начальником Генштаба вооруженных сил Франции подготовку пилотов Mirage и усиление ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом Фабьеном Мандоном. Речь шла о вопросах подготовки пилотов самолетов Mirage, усиления противовоздушной обороны и ряде других важных аспектов оборонного сотрудничества, передает УНН.

Сырский проинформировал собеседника о текущей ситуации в районах ведения боевых действий.

Ситуация на линии фронта остается сложной. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя

Кроме того, по словам Сырского, во время разговора обсудили ключевые потребности Вооруженных Сил Украины - в частности, вопросы подготовки пилотов самолетов Mirage, усиления противовоздушной обороны и ряд других важных аспектов оборонного сотрудничества.

Главком ВСУ поблагодарил генерала Фабьена Мандона и французские вооруженные силы за мощную военную поддержку, оказанную Вооруженным Силам Украины.

Четкая позиция является примером последовательной и непоколебимой поддержки нашего государства в борьбе за независимость. Особенно мы приветствуем лидерскую позицию Президента Франции Эммануэля Макрона по консолидации усилий партнеров вокруг идеи развертывания Многонациональных сил в Украине в качестве гарантий безопасности