Сырский обсудил с начальником Генштаба вооруженных сил Франции подготовку пилотов Mirage и усиление ПВО

Эксклюзив
14:40 • 10569 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 8828 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 12167 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 34643 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 27754 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 31421 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 34241 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32806 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28081 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21586 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 23863 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 27924 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 22245 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 15923 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30461 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Литва
Херсонская область
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 50070 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 50384 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 40537 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 79095 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 78825 просмотра
Сырский обсудил с начальником Генштаба вооруженных сил Франции подготовку пилотов Mirage и усиление ПВО

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с начальником Генштаба ВС Франции Фабьеном Мандоном. Обсуждались подготовка пилотов Mirage, усиление ПВО и другие аспекты оборонного сотрудничества.

Сырский обсудил с начальником Генштаба вооруженных сил Франции подготовку пилотов Mirage и усиление ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом Фабьеном Мандоном. Речь шла о вопросах подготовки пилотов самолетов Mirage, усиления противовоздушной обороны и ряде других важных аспектов оборонного сотрудничества, передает УНН.

Детали

Сырский проинформировал собеседника о текущей ситуации в районах ведения боевых действий.

Ситуация на линии фронта остается сложной. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя

- отметил Главком ВСУ.

Кроме того, по словам Сырского, во время разговора обсудили ключевые потребности Вооруженных Сил Украины - в частности, вопросы подготовки пилотов самолетов Mirage, усиления противовоздушной обороны и ряд других важных аспектов оборонного сотрудничества.

Главком ВСУ поблагодарил генерала Фабьена Мандона и французские вооруженные силы за мощную военную поддержку, оказанную Вооруженным Силам Украины.

Четкая позиция является примером последовательной и непоколебимой поддержки нашего государства в борьбе за независимость. Особенно мы приветствуем лидерскую позицию Президента Франции Эммануэля Макрона по консолидации усилий партнеров вокруг идеи развертывания Многонациональных сил в Украине в качестве гарантий безопасности

- резюмировал Сырский.

Антонина Туманова

