Во Франции назвали удары РФ по Киеву дополнительными доказательствами нежелания Москвы соблюдать мирные обязательства
Киев • УНН
Франция решительно осудила массированные авиаудары РФ 13-14 ноября, направленные на Киев, его энергетические объекты, жилые районы и больницы, что привело к многочисленным жертвам, в том числе детям. Эти удары, с использованием 430 беспилотников и 18 ракет, являются дальнейшей эскалацией и доказательством нежелания России соблюдать мирные обязательства.
Франция «самым решительным образом» осуждает массированные авиаудары, нанесенные Российской Федерацией в ночь с 13 на 14 ноября, направленные главным образом на столицу Украины, Киев, ее энергетические объекты, жилые районы и больницы, что привело к многочисленным жертвам и ранениям, в том числе детей. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции, сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что эти масштабные удары, в которых участвовали примерно 430 беспилотников и 18 ракет, запущенных несколькими залпами, являются дальнейшей эскалацией и дополнительными доказательствами нежелания России соблюдать мирные обязательства.
Франция выражает полную солидарность с Украиной, ее народом и властями, а также с сотрудниками посольства Азербайджана. Она вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины
Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Франция будет продолжать оставаться приверженной «вместе со всеми своими партнерами усилению поддержки Украины и давления на Россию, чтобы она прекратила войну».
Напомним
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что страна решительно осуждает массированные российские атаки на Украину, которые являются военными преступлениями. Он также выразил обеспокоенность ударом по посольству Азербайджана в Киеве.
