Во Франции назвали удары РФ по Киеву дополнительными доказательствами нежелания Москвы соблюдать мирные обязательства

Франция «самым решительным образом» осуждает массированные авиаудары, нанесенные Российской Федерацией в ночь с 13 на 14 ноября, направленные главным образом на столицу Украины, Киев, ее энергетические объекты, жилые районы и больницы, что привело к многочисленным жертвам и ранениям, в том числе детей. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции, сообщает УНН.

Отмечается, что эти масштабные удары, в которых участвовали примерно 430 беспилотников и 18 ракет, запущенных несколькими залпами, являются дальнейшей эскалацией и дополнительными доказательствами нежелания России соблюдать мирные обязательства.

Франция выражает полную солидарность с Украиной, ее народом и властями, а также с сотрудниками посольства Азербайджана. Она вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины