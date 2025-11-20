Главнокомандующий войсками Франции вызвал возмущение заявлением о готовности к потерям солдат в потенциальной войне
Киев • УНН
Французский главнокомандующий войсками генерал Мандон заявил во время встречи с мэрами французских городов, что страна должна быть готова к потере своих солдат в потенциальной войне.
Генерал Фабьен Мандон, начальник Генштаба обороны Франции, заявил, что страна должна быть готова к гибели французских солдат, чтобы сдержать потенциальную агрессию России. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Если наша страна потерпит неудачу, потому что не готова смириться – давайте будем откровенны – с потерей своих детей, с экономическими трудностями из-за того, что оборонное производство будет иметь приоритет, тогда мы будем в опасности
– сказал он перед мэрами в Париже и добавил, что им нужно поговорить об этом в своих городах.
Комментарии Мандона вызвали критику со всех политических сторон: ультраправый депутат Себастьян Ченю назвал слова генерала ошибкой, лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон считает, что это не его работа, а мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал заявления "шокирующими".
ч. Во Франции назвали удары РФ по Киеву дополнительными доказательствами нежелания Москвы соблюдать мирные обязательства
Министр обороны Катрин Вотрен поддержала Мандона, заявив, что его слова были "вырваны из контекста" и отражают ежедневную реальность солдат.
Президент Эммануэль Макрон неоднократно предупреждал о потенциальных угрозах со стороны России, а в прошлом месяце генерал Мандон уже призывал французов готовиться к вооруженному конфликту в течение следующих четырех лет.
ч. Макрон: все готово, чтобы перейти к перемирию, но Россия продолжает войну