Макрон: усе готове, аби перейти до перемир'я, але росія продовжує війну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що останні місяці були спрямовані на досягнення перемир’я, однак росія й надалі веде війну. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Франції у понеділок, передає кореспондент УНН.

Деталі

Президент Франції підкреслив, що за останні місяці були зроблені всі необхідні кроки для того, щоб перейти до перемир’я.

"Всі зусилля останніх місяців, все готове, аби перейти до перемир'я", - сказав Макрон.

Він зазначив, що саме росія перешкоджає переходу до мирного процесу, оскільки продовжує війну.

"Лише росія продовжує війну", - наголосив Макрон.

Макрон підсумував, що Франція залишається прихильною до пошуку шляхів для припинення бойових дій.

Нагадаємо

Президенти України та Франції підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Ця угода спрямована на посилення України.