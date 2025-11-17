Макрон: все готово, чтобы перейти к перемирию, но Россия продолжает войну

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что последние месяцы были направлены на достижение перемирия, однако Россия и в дальнейшем ведет войну. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

Президент Франции подчеркнул, что за последние месяцы были предприняты все необходимые шаги для того, чтобы перейти к перемирию.

"Все усилия последних месяцев, все готово, чтобы перейти к перемирию", - сказал Макрон.

Он отметил, что именно Россия препятствует переходу к мирному процессу, поскольку продолжает войну.

"Только Россия продолжает войну", - подчеркнул Макрон.

Макрон подытожил, что Франция остается приверженной поиску путей для прекращения боевых действий.

Напомним

Президенты Украины и Франции подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Это соглашение направлено на усиление Украины.