Макрон: все готово, чтобы перейти к перемирию, но Россия продолжает войну
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что все усилия по перемирию были предприняты, но Россия продолжает войну. Франция остается приверженной поиску путей для прекращения боевых действий.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что последние месяцы были направлены на достижение перемирия, однако Россия и в дальнейшем ведет войну. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции в понедельник, передает корреспондент УНН.
Детали
Президент Франции подчеркнул, что за последние месяцы были предприняты все необходимые шаги для того, чтобы перейти к перемирию.
"Все усилия последних месяцев, все готово, чтобы перейти к перемирию", - сказал Макрон.
Он отметил, что именно Россия препятствует переходу к мирному процессу, поскольку продолжает войну.
"Только Россия продолжает войну", - подчеркнул Макрон.
Макрон подытожил, что Франция остается приверженной поиску путей для прекращения боевых действий.
Напомним
Президенты Украины и Франции подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Это соглашение направлено на усиление Украины.