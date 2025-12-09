$42.070.01
20:28 • 3048 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14 • 7756 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
18:20 • 13778 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04 • 9640 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 28900 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 28512 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 23234 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 28991 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 37008 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 52056 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Голова Меджлісу Чубаров відреагував на заяву Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що долю тимчасово окупованого Криму мають право визначати лише Україна та корінний кримськотатарський народ. Це була відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про те, що "Крим – це невеликий шматок землі, омиваний чотирма океанами".

Голова Меджлісу Чубаров відреагував на заяву Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим

Долю тимчасово окупованого Криму мають право визначати лише Україна та корінний кримськотатарський народ. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє УНН.

Деталі

Це була відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про те, що "Крим - це невеликий шматок землі, омиваний чотирма океанами".

Я не наполягаю на тому, щоб кожен світовий політик досконало знав географію чи історію Криму та його корінного кримськотатарського народу. Проте я маю повне право очікувати від них елементарного розуміння основ міжнародного права та неухильного дотримання фундаментальних принципів Статуту ООН, на яких ґрунтуються міжнародні відносини

- зазначив Чубаров.

Він уточнив, що йдеться про суверенну рівність держав, неприпустимість загрози чи застосування сили, невтручання у внутрішні справи, обов’язок держав співпрацювати між собою, право народів на самовизначення, а також сумлінне виконання міжнародних зобов’язань.

Усі ці принципи спрямовані на збереження миру та безпеки, розвиток взаємної поваги й дотримання прав людини. За такого підходу стає абсолютно очевидно: долю Криму мають право визначати лише два суб’єкти - Українська держава та корінний кримськотатарський народ. Спроби інших диктувати Україні та кримськотатарському народу, яким має бути майбутнє Криму, просто не доречні", - резюмував Чубаров.

Контекст

Напередордні президент США Дональд Трамп заявив, що півострів Крим оточений з чотирьох боків океаном, а також сказав, що його "віддав" експрезидент США Барак Обама.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на зустрічі з російським диктатором володимиром путіним казав, що Україна хоче повернути собі Крим, але на сьогодні наша держава не має сил для цього.

США готові визнати контроль росії над Кримом та окупованими українськими територіями задля успіху мирної угоди – The Telegraph28.11.25, 16:03 • 4302 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Державний кордон України
Рефат Чубаров
Барак Обама
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Крим
Україна