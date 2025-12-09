Голова Меджлісу Чубаров відреагував на заяву Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим

Долю тимчасово окупованого Криму мають право визначати лише Україна та корінний кримськотатарський народ. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє УНН.

Деталі

Це була відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про те, що "Крим - це невеликий шматок землі, омиваний чотирма океанами".

Я не наполягаю на тому, щоб кожен світовий політик досконало знав географію чи історію Криму та його корінного кримськотатарського народу. Проте я маю повне право очікувати від них елементарного розуміння основ міжнародного права та неухильного дотримання фундаментальних принципів Статуту ООН, на яких ґрунтуються міжнародні відносини - зазначив Чубаров.

Він уточнив, що йдеться про суверенну рівність держав, неприпустимість загрози чи застосування сили, невтручання у внутрішні справи, обов’язок держав співпрацювати між собою, право народів на самовизначення, а також сумлінне виконання міжнародних зобов’язань.

Усі ці принципи спрямовані на збереження миру та безпеки, розвиток взаємної поваги й дотримання прав людини. За такого підходу стає абсолютно очевидно: долю Криму мають право визначати лише два суб’єкти - Українська держава та корінний кримськотатарський народ. Спроби інших диктувати Україні та кримськотатарському народу, яким має бути майбутнє Криму, просто не доречні", - резюмував Чубаров.

Контекст

Напередордні президент США Дональд Трамп заявив, що півострів Крим оточений з чотирьох боків океаном, а також сказав, що його "віддав" експрезидент США Барак Обама.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на зустрічі з російським диктатором володимиром путіним казав, що Україна хоче повернути собі Крим, але на сьогодні наша держава не має сил для цього.

