Киев • УНН

 • 12 просмотра

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что судьбу временно оккупированного Крыма имеют право определять только Украина и коренной крымскотатарский народ. Это был ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что «Крым – это небольшой кусок земли, омываемый четырьмя океанами».

Глава Меджлиса Чубаров отреагировал на заявление Трампа о «омываемом четырьмя океанами» Крыме

Судьбу временно оккупированного Крыма имеют право определять только Украина и коренной крымскотатарский народ. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает УНН.

Детали

Это был ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что "Крым - это небольшой кусок земли, омываемый четырьмя океанами".

Я не настаиваю на том, чтобы каждый мировой политик в совершенстве знал географию или историю Крыма и его коренного крымскотатарского народа. Однако я имею полное право ожидать от них элементарного понимания основ международного права и неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов Устава ООН, на которых основываются международные отношения

- отметил Чубаров.

Он уточнил, что речь идет о суверенном равенстве государств, недопустимости угрозы или применения силы, невмешательстве во внутренние дела, обязанности государств сотрудничать между собой, праве народов на самоопределение, а также добросовестном выполнении международных обязательств.

Все эти принципы направлены на сохранение мира и безопасности, развитие взаимного уважения и соблюдение прав человека. При таком подходе становится абсолютно очевидно: судьбу Крыма имеют право определять только два субъекта - Украинское государство и коренной крымскотатарский народ. Попытки других диктовать Украине и крымскотатарскому народу, каким должно быть будущее Крыма, просто не уместны", - резюмировал Чубаров.

Контекст

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что полуостров Крым окружен с четырех сторон океаном, а также сказал, что его "отдал" экс-президент США Барак Обама.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на встрече с российским диктатором владимиром путиным говорил, что Украина хочет вернуть себе Крым, но на сегодняшний день наше государство не имеет сил для этого.

