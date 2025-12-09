Трамп заявив, що Крим “з чотирьох сторін оточений океаном”
Київ • УНН
Президент США видав брехливу заяву, що Крим "оточений океаном", хоча насправді його омивають води Чорного і Азовського морів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим, який, за його словами, "з чотирьох сторін оточений океаном" віддав росії Барак Обама. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.
Деталі
Це Обама віддав Крим. Ви знаєте, я дуже добре розбираюся в нерухомості. Коли я дивився на цю карту, щоразу, дивлячись на неї, я думав: "О, який гарний Крим. Ух ти, він оточений океаном з чотирьох боків". Це чотири сторони океану, в найтеплішій частині. Там найкраща погода, найкраще все. І Обама змусив їх віддати Крим. Я пам'ятаю, як це було
Насправді Крим не оточений водами океану: він омивається водами Чорного, а на північному сході - Азовського морів. До того ж не існує жодного доказу, що колишній президент США Барак Обама був причетний до російської анексії Криму, як це стверджує у своїй брехні Трамп.
Нагадаємо
