Трамп заявив, що Крим “з чотирьох сторін оточений океаном”

На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
10:26 • 12866 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
09:02 • 20849 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 32846 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
9 грудня, 07:00 • 23393 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 27924 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 38490 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33026 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34718 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
8 грудня, 14:34 • 32495 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 16499 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 13305 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 12652 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 12369 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 7550 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 7778 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 32847 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 55615 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 50846 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лев XIV
Антоніу Кошта
Петр Павел
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білорусь
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 13415 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 23871 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 60476 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 66313 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 76410 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Forbes
The New York Times

Трамп заявив, що Крим “з чотирьох сторін оточений океаном”

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент США видав брехливу заяву, що Крим "оточений океаном", хоча насправді його омивають води Чорного і Азовського морів.

Фото: Wikipedia

Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим, який, за його словами, "з чотирьох сторін оточений океаном" віддав росії Барак Обама. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Деталі

Це Обама віддав Крим. Ви знаєте, я дуже добре розбираюся в нерухомості. Коли я дивився на цю карту, щоразу, дивлячись на неї, я думав: "О, який гарний Крим. Ух ти, він оточений океаном з чотирьох боків". Це чотири сторони океану, в найтеплішій частині. Там найкраща погода, найкраще все. І Обама змусив їх віддати Крим. Я пам'ятаю, як це було

- сказав Трамп.

Насправді Крим не оточений водами океану: він омивається водами Чорного, а на північному сході - Азовського морів. До того ж не існує жодного доказу, що колишній президент США Барак Обама був причетний до російської анексії Криму, як це стверджує у своїй брехні Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на повагу до народу та війська України, росія набагато більше, і в якийсь момент розмір, на його думку, переможе.

Павло Башинський

