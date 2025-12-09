Трамп заявил, что Крым "с четырех сторон окружен океаном"
Киев • УНН
Президент США сделал лживое заявление, что Крым "окружен океаном", хотя на самом деле его омывают воды Черного и Азовского морей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым, который, по его словам, "с четырех сторон окружен океаном", отдал россии Барак Обама. Об этом Трамп сказал в интервью Politico, передает УНН.
Детали
Это Обама отдал Крым. Вы знаете, я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. Когда я смотрел на эту карту, каждый раз, глядя на нее, я думал: "О, какой красивый Крым. Ух ты, он окружен океаном с четырех сторон". Это четыре стороны океана, в самой теплой части. Там лучшая погода, лучшее все. И Обама заставил их отдать Крым. Я помню, как это было
На самом деле Крым не окружен водами океана: он омывается водами Черного, а на северо-востоке - Азовского морей. К тому же не существует ни одного доказательства, что бывший президент США Барак Обама был причастен к российской аннексии Крыма, как это утверждает в своей лжи Трамп.
Напомним
