Трамп заявил, что Крым "с четырех сторон окружен океаном"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым, который, по его словам, "с четырех сторон окружен океаном", отдал россии Барак Обама. Об этом Трамп сказал в интервью Politico, передает УНН.

Это Обама отдал Крым. Вы знаете, я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. Когда я смотрел на эту карту, каждый раз, глядя на нее, я думал: "О, какой красивый Крым. Ух ты, он окружен океаном с четырех сторон". Это четыре стороны океана, в самой теплой части. Там лучшая погода, лучшее все. И Обама заставил их отдать Крым. Я помню, как это было