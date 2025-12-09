Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на зустрічі з російським диктатором володимиром путіним казав, що Україна хоче повернути собі Крим, але на сьогодні наша держава не має сил для цього, передає УНН.

Деталі

"Ми хоче дійсно в НАТО. На мій погляд - це справедливо, але ми точно знаємо, що ні США, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. Сьогодні, що стосується Криму, в нас немає сил повернути наш український півострів Крим. Може, я це і казав на першій зустрічі (з путіним - ред.). Я вважаю, що я був правий. Скажу чесно, що у нас сьогодні немає сил на все це, у нас немає достатньої підтримки для цього всього. Але я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з путіним", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим, який, за його словами, "з чотирьох сторін оточений океаном" віддав росії Барак Обама.