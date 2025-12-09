Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що на зустрічі з путіним заявляв про бажання України повернути Крим, але зазначив, що наразі держава не має для цього сил. Він також згадав про відсутність достатньої підтримки для вступу України до НАТО.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на зустрічі з російським диктатором володимиром путіним казав, що Україна хоче повернути собі Крим, але на сьогодні наша держава не має сил для цього, передає УНН.
Деталі
"Ми хоче дійсно в НАТО. На мій погляд - це справедливо, але ми точно знаємо, що ні США, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. Сьогодні, що стосується Криму, в нас немає сил повернути наш український півострів Крим. Може, я це і казав на першій зустрічі (з путіним - ред.). Я вважаю, що я був правий. Скажу чесно, що у нас сьогодні немає сил на все це, у нас немає достатньої підтримки для цього всього. Але я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з путіним", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим, який, за його словами, "з чотирьох сторін оточений океаном" віддав росії Барак Обама.