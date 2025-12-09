$42.070.01
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14 • 1178 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
18:20 • 10693 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04 • 4346 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
15:34 • 24659 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 26517 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 22523 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 28503 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 35586 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 50207 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що на зустрічі з путіним заявляв про бажання України повернути Крим, але зазначив, що наразі держава не має для цього сил. Він також згадав про відсутність достатньої підтримки для вступу України до НАТО.

Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на зустрічі з російським диктатором володимиром путіним казав, що Україна хоче повернути собі Крим, але на сьогодні наша держава не має сил для цього, передає УНН.

Деталі

"Ми хоче дійсно в НАТО. На мій погляд - це справедливо, але ми точно знаємо, що ні США, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. Сьогодні, що стосується Криму, в нас немає сил повернути наш український півострів Крим. Може, я це і казав на першій зустрічі (з путіним - ред.). Я вважаю, що я був правий. Скажу чесно, що у нас сьогодні немає сил на все це, у нас немає достатньої підтримки для цього всього. Але я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з путіним", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим, який, за його словами, "з чотирьох сторін оточений океаном" віддав росії Барак Обама.

Павло Башинський

