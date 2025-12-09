Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным говорил, что Украина хочет вернуть себе Крым, но на сегодняшний день у нашего государства нет сил для этого, передает УНН.
Подробности
"Мы хотим действительно в НАТО. На мой взгляд - это справедливо, но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран, если быть откровенными, не видят пока Украину в НАТО. Сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть наш украинский полуостров Крым. Может, я это и говорил на первой встрече (с Путиным - ред.). Я считаю, что я был прав. Скажу честно, что у нас сегодня нет сил на все это, у нас нет достаточной поддержки для этого всего. Но я это сказал на первой встрече. Думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым, который, по его словам, "с четырех сторон окружен океаном" отдал России Барак Обама.