Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что на встрече с путиным заявлял о желании Украины вернуть Крым, но отметил, что сейчас у государства нет для этого сил. Он также упомянул об отсутствии достаточной поддержки для вступления Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным говорил, что Украина хочет вернуть себе Крым, но на сегодняшний день у нашего государства нет сил для этого, передает УНН.

Подробности

"Мы хотим действительно в НАТО. На мой взгляд - это справедливо, но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран, если быть откровенными, не видят пока Украину в НАТО. Сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть наш украинский полуостров Крым. Может, я это и говорил на первой встрече (с Путиным - ред.). Я считаю, что я был прав. Скажу честно, что у нас сегодня нет сил на все это, у нас нет достаточной поддержки для этого всего. Но я это сказал на первой встрече. Думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым, который, по его словам, "с четырех сторон окружен океаном" отдал России Барак Обама.

