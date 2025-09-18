Глобальний борг перевищує 235% світового ВВП: приватні кредити скорочуються, а державні зростають – МВФ

У світовій економіці спостерігається висока боргова напруга. Глобальний борг утримується на рівні понад 235% ВВП, свідчать дані оновленої Глобальної бази МВФ. Попри стабілізацію показників, структура боргу зазнала суттєвих змін - приватні зобов’язання зменшилися, тоді як державні продовжили зростати. Про це повідомляє МВФ, пише УНН.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, державний борг зріс майже до 93%, а приватний упав до менш ніж 143% світового ВВП. Якщо ж ці відсотки перевести у грошовий еквівалент, то глобальний борг становить $251 трлн, з яких $99,2 трлн припадає на держави та $151,8 трлн – на приватний сектор.

Подальше скорочення приватного кредитування компенсувало збільшення урядових запозичень. Але дисбаланс між секторами, а також між країнами з різними рівнями доходів залишається суттєвим - наголошується в аналізі МВФ.

Як і раніше, на світову економіку найбільше впливають Сполучені Штати та Китай. Так, держборг США зріс до 121% ВВП, а Китаю – до 88%. Водночас приватні запозичення у Штатах впали на 4,5 пункту, а в Китаї – навпаки, зросли до 206% ВВП.

Країни, що розвиваються, демонструють різноспрямовану динаміку: у Бразилії, Індії та Мексиці приватний борг зріс, тоді як у Чилі, Колумбії та Таїланді – знизився. У країнах із низькими доходами зростання обмежується слабким фінансовим розвитком та жорсткими умовами ліквідності.

У Міжнародному валютному фонді підкреслюють, що високий рівень державних запозичень і дефіцит, який сягає в середньому 5% ВВП, залишаються ключовими ризиками.

Урядам потрібно проводити поступове фіскальне коригування, щоб уникнути ефекту витіснення приватних інвестицій та забезпечити середньострокову стабільність - йдеться у звіті МВФ.

