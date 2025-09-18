Глобальний борг перевищує 235% світового ВВП: приватні кредити скорочуються, а державні зростають – МВФ

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 3954 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 10951 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 19296 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 13925 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 13840 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 23031 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14563 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 43285 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43090 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33121 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.7м/с
52%
751мм
Популярнi новини
Нічний обстріл Полтавщини призвів до затримки пасажирських потягів: в УЗ назвали рейси18 вересня, 04:20 • 4266 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 20208 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 18603 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 9668 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 10393 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 10506 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 19280 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 18713 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 23024 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 43277 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Парубій
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 20301 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 22942 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 23336 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 21974 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 51322 перегляди
Актуальне
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
Мі-8
E-6 Mercury

Глобальний борг перевищує 235% світового ВВП: приватні кредити скорочуються, а державні зростають – МВФ

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Світовий борг перевищив 235% ВВП, досягнувши 251 трильйона доларів, згідно з даними МВФ. Державний борг зріс до 93% ВВП, тоді як приватний знизився до 143%.

Глобальний борг перевищує 235% світового ВВП: приватні кредити скорочуються, а державні зростають – МВФ

У світовій економіці спостерігається висока боргова напруга. Глобальний борг утримується на рівні понад 235% ВВП, свідчать дані оновленої Глобальної бази МВФ. Попри стабілізацію показників, структура боргу зазнала суттєвих змін - приватні зобов’язання зменшилися, тоді як державні продовжили зростати. Про це повідомляє МВФ, пише УНН.

Деталі

За оцінками Міжнародного валютного фонду, державний борг зріс майже до 93%, а приватний упав до менш ніж 143% світового ВВП. Якщо ж ці відсотки перевести у грошовий еквівалент, то глобальний борг становить $251 трлн, з яких $99,2 трлн припадає на держави та $151,8 трлн – на приватний сектор.

Подальше скорочення приватного кредитування компенсувало збільшення урядових запозичень. Але дисбаланс між секторами, а також між країнами з різними рівнями доходів залишається суттєвим

- наголошується в аналізі МВФ.

Як і раніше, на світову економіку найбільше впливають Сполучені Штати та Китай. Так, держборг США зріс до 121% ВВП, а Китаю – до 88%. Водночас приватні запозичення у Штатах впали на 4,5 пункту, а в Китаї – навпаки, зросли до 206% ВВП.

МВФ прогнозує дефіцит фінансування України до 2027 року в розмірі до 20 мільярдів доларів - Bloomberg11.09.25, 15:05 • 2594 перегляди

Країни, що розвиваються, демонструють різноспрямовану динаміку: у Бразилії, Індії та Мексиці приватний борг зріс, тоді як у Чилі, Колумбії та Таїланді – знизився. У країнах із низькими доходами зростання обмежується слабким фінансовим розвитком та жорсткими умовами ліквідності.

У Міжнародному валютному фонді підкреслюють, що високий рівень державних запозичень і дефіцит, який сягає в середньому 5% ВВП, залишаються ключовими ризиками.

Урядам потрібно проводити поступове фіскальне коригування, щоб уникнути ефекту витіснення приватних інвестицій та забезпечити середньострокову стабільність 

- йдеться у звіті МВФ.

Україна та МВФ обговорили фінансові потреби і реформи для подальшої співпраці10.09.25, 01:23 • 4239 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Міжнародний валютний фонд
Колумбія
Чилі
Мексика
Таїланд
Бразилія
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна