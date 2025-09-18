Глобальний борг перевищує 235% світового ВВП: приватні кредити скорочуються, а державні зростають – МВФ
Київ • УНН
Світовий борг перевищив 235% ВВП, досягнувши 251 трильйона доларів, згідно з даними МВФ. Державний борг зріс до 93% ВВП, тоді як приватний знизився до 143%.
У світовій економіці спостерігається висока боргова напруга. Глобальний борг утримується на рівні понад 235% ВВП, свідчать дані оновленої Глобальної бази МВФ. Попри стабілізацію показників, структура боргу зазнала суттєвих змін - приватні зобов’язання зменшилися, тоді як державні продовжили зростати. Про це повідомляє МВФ, пише УНН.
Деталі
За оцінками Міжнародного валютного фонду, державний борг зріс майже до 93%, а приватний упав до менш ніж 143% світового ВВП. Якщо ж ці відсотки перевести у грошовий еквівалент, то глобальний борг становить $251 трлн, з яких $99,2 трлн припадає на держави та $151,8 трлн – на приватний сектор.
Подальше скорочення приватного кредитування компенсувало збільшення урядових запозичень. Але дисбаланс між секторами, а також між країнами з різними рівнями доходів залишається суттєвим
Як і раніше, на світову економіку найбільше впливають Сполучені Штати та Китай. Так, держборг США зріс до 121% ВВП, а Китаю – до 88%. Водночас приватні запозичення у Штатах впали на 4,5 пункту, а в Китаї – навпаки, зросли до 206% ВВП.
МВФ прогнозує дефіцит фінансування України до 2027 року в розмірі до 20 мільярдів доларів - Bloomberg11.09.25, 15:05 • 2594 перегляди
Країни, що розвиваються, демонструють різноспрямовану динаміку: у Бразилії, Індії та Мексиці приватний борг зріс, тоді як у Чилі, Колумбії та Таїланді – знизився. У країнах із низькими доходами зростання обмежується слабким фінансовим розвитком та жорсткими умовами ліквідності.
У Міжнародному валютному фонді підкреслюють, що високий рівень державних запозичень і дефіцит, який сягає в середньому 5% ВВП, залишаються ключовими ризиками.
Урядам потрібно проводити поступове фіскальне коригування, щоб уникнути ефекту витіснення приватних інвестицій та забезпечити середньострокову стабільність
Україна та МВФ обговорили фінансові потреби і реформи для подальшої співпраці10.09.25, 01:23 • 4239 переглядiв