Глобальный долг превышает 235% мирового ВВП: частные кредиты сокращаются, а государственные растут – МВФ

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 3870 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 10865 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 19172 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 13852 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 13788 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 22966 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14542 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 43228 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43071 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33112 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.7м/с
52%
751мм
Популярные новости
Ночной обстрел Полтавщины привел к задержке пассажирских поездов: в УЗ назвали рейсы18 сентября, 04:20 • 4266 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 20208 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 18603 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб09:16 • 9668 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 10393 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 10424 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 19173 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 18633 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 22967 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 43229 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Андрей Парубий
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 20236 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 22928 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 23323 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 21962 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 51310 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
The Economist
Еврофайтер Тайфун
Ми-8
9К720 Искандер

Глобальный долг превышает 235% мирового ВВП: частные кредиты сокращаются, а государственные растут – МВФ

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Мировой долг превысил 235% ВВП, достигнув 251 триллиона долларов, согласно данным МВФ. Государственный долг вырос до 93% ВВП, тогда как частный снизился до 143%.

Глобальный долг превышает 235% мирового ВВП: частные кредиты сокращаются, а государственные растут – МВФ

В мировой экономике наблюдается высокое долговое напряжение. Глобальный долг удерживается на уровне более 235% ВВП, свидетельствуют данные обновленной Глобальной базы МВФ. Несмотря на стабилизацию показателей, структура долга претерпела существенные изменения - частные обязательства уменьшились, тогда как государственные продолжили расти. Об этом сообщает МВФ, пишет УНН.

Детали

По оценкам Международного валютного фонда, государственный долг вырос почти до 93%, а частный упал до менее чем 143% мирового ВВП. Если же эти проценты перевести в денежный эквивалент, то глобальный долг составляет $251 трлн, из которых $99,2 трлн приходится на государства и $151,8 трлн – на частный сектор.

Дальнейшее сокращение частного кредитования компенсировало увеличение правительственных заимствований. Но дисбаланс между секторами, а также между странами с разными уровнями доходов остается существенным

- отмечается в анализе МВФ.

Как и раньше, на мировую экономику больше всего влияют Соединенные Штаты и Китай. Так, госдолг США вырос до 121% ВВП, а Китая – до 88%. В то же время частные заимствования в Штатах упали на 4,5 пункта, а в Китае – наоборот, выросли до 206% ВВП.

МВФ прогнозирует дефицит финансирования Украины до 2027 года в размере до 20 миллиардов долларов - Bloomberg11.09.25, 15:05 • 2594 просмотра

Развивающиеся страны демонстрируют разнонаправленную динамику: в Бразилии, Индии и Мексике частный долг вырос, тогда как в Чили, Колумбии и Таиланде – снизился. В странах с низкими доходами рост ограничивается слабым финансовым развитием и жесткими условиями ликвидности.

В Международном валютном фонде подчеркивают, что высокий уровень государственных заимствований и дефицит, достигающий в среднем 5% ВВП, остаются ключевыми рисками.

Правительствам нужно проводить постепенную фискальную корректировку, чтобы избежать эффекта вытеснения частных инвестиций и обеспечить среднесрочную стабильность 

- говорится в отчете МВФ.

Украина и МВФ обсудили финансовые потребности и реформы для дальнейшего сотрудничества10.09.25, 01:23 • 4239 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Международный валютный фонд
Колумбия
Чили
Мексика
Таиланд
Бразилия
Индия
Китай
Соединённые Штаты
Украина