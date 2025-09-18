Глобальный долг превышает 235% мирового ВВП: частные кредиты сокращаются, а государственные растут – МВФ
Киев • УНН
Мировой долг превысил 235% ВВП, достигнув 251 триллиона долларов, согласно данным МВФ. Государственный долг вырос до 93% ВВП, тогда как частный снизился до 143%.
В мировой экономике наблюдается высокое долговое напряжение. Глобальный долг удерживается на уровне более 235% ВВП, свидетельствуют данные обновленной Глобальной базы МВФ. Несмотря на стабилизацию показателей, структура долга претерпела существенные изменения - частные обязательства уменьшились, тогда как государственные продолжили расти. Об этом сообщает МВФ, пишет УНН.
Детали
По оценкам Международного валютного фонда, государственный долг вырос почти до 93%, а частный упал до менее чем 143% мирового ВВП. Если же эти проценты перевести в денежный эквивалент, то глобальный долг составляет $251 трлн, из которых $99,2 трлн приходится на государства и $151,8 трлн – на частный сектор.
Дальнейшее сокращение частного кредитования компенсировало увеличение правительственных заимствований. Но дисбаланс между секторами, а также между странами с разными уровнями доходов остается существенным
Как и раньше, на мировую экономику больше всего влияют Соединенные Штаты и Китай. Так, госдолг США вырос до 121% ВВП, а Китая – до 88%. В то же время частные заимствования в Штатах упали на 4,5 пункта, а в Китае – наоборот, выросли до 206% ВВП.
Развивающиеся страны демонстрируют разнонаправленную динамику: в Бразилии, Индии и Мексике частный долг вырос, тогда как в Чили, Колумбии и Таиланде – снизился. В странах с низкими доходами рост ограничивается слабым финансовым развитием и жесткими условиями ликвидности.
В Международном валютном фонде подчеркивают, что высокий уровень государственных заимствований и дефицит, достигающий в среднем 5% ВВП, остаются ключевыми рисками.
Правительствам нужно проводить постепенную фискальную корректировку, чтобы избежать эффекта вытеснения частных инвестиций и обеспечить среднесрочную стабильность
