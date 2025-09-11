МВФ прогнозирует дефицит финансирования Украины до 2027 года в размере до 20 миллиардов долларов - Bloomberg

Международный валютный фонд считает, что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут превысить оценки правительства в Киеве на 20 миллиардов долларов, именно тогда, когда должны начаться переговоры по новому пакету помощи. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это расхождение выяснилось во время встреч сотрудников МВФ в Киеве на прошлой неделе, которые были посвящены вопросу внешнего финансирования на 2026–2027 годы, сообщил осведомленный источник. Согласование этих различных оценок является критически важным перед тем, как МВФ (базирующийся в Вашингтоне) будет рассматривать запрос Украины на новую программу кредитования, поскольку действующее финансирование вскоре иссякнет.

Если прогнозы МВФ подтвердятся, Киеву, вероятно, придется ежегодно привлекать дополнительные миллиарды долларов поддержки от западных союзников, чтобы удержать оборону против России. Война продолжается уже четвертый год, конца не видно, и растет беспокойство, что страна может не справиться с постоянно растущими военными расходами - отмечает издание.

МВФ является третьим по объему кредитором Украины, однако его поддержка сопровождается жесткими условиями.

Киев настаивает на своей предварительной оценке: 37,5 миллиарда долларов необходимого финансирования на два года. В то же время, по данным одного из чиновников, знакомого с переговорами, МВФ оценивает потребности в дополнительных 10–20 миллиардов долларов. Этот человек пожелал остаться анонимным, поскольку переговоры ведутся за закрытыми дверями.

Ожидается, что на следующей неделе обе стороны согласуют окончательную цифру. После этого правительство Украины вместе с МВФ обратятся к союзникам с просьбой о дополнительном финансировании.

Кабинет министров и Министерство финансов Украины отказались от комментариев до официального заявления МВФ. Представитель самого фонда также отказался комментировать.

Напомним

11 сентября Министерство финансов Украины, Национальный банк и эксперты МВФ завершили обсуждение выполнения программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Встречи продолжались с 3 по 10 сентября.

Отмечается, что стороны обсуждали состояние выполнения госбюджета 2025 и показатели проекта бюджета на 2026 год, среднесрочное бюджетное планирование и предусмотренные программой структурные реформы.

Эксперты МВФ в очередной раз отметили эффективную работу Правительства Украины в реализации программы EFF и поддержании финансовой стабильности страны.