МВФ прогнозує дефіцит фінансування України до 2027 року в розмірі до 20 мільярдів доларів - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть перевищити оцінки уряду в Києві аж на 20 мільярдів доларів, саме тоді, коли мають розпочатися переговори щодо нового пакету допомоги. Про йе повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ця розбіжність з’ясувалася під час зустрічей співробітників МВФ у Києві минулого тижня, які були присвячені питанню зовнішнього фінансування на 2026–2027 роки, повідомило обізнане джерело. Узгодження цих різних оцінок є критично важливим перед тим, як МВФ (що базується у Вашингтоні) розглядатиме запит України на нову програму кредитування, оскільки чинне фінансування невдовзі вичерпається.

Якщо прогнози МВФ підтвердяться, Києву, ймовірно, доведеться щороку залучати додаткові мільярди доларів підтримки від західних союзників, щоб утримати оборону проти росії. Війна триває вже четвертий рік, кінця не видно, і зростає занепокоєння, що країна може не впоратися з дедалі більшими військовими витратами - зазначає видання.

МВФ є третім за обсягом кредитором України, однак його підтримка супроводжується жорсткими умовами.

Київ наполягає на своїй попередній оцінці: 37,5 мільярда доларів необхідного фінансування на два роки. Водночас, за даними одного з чиновників, знайомого з переговорами, МВФ оцінює потреби у додаткових 10–20 мільярдів доларів. Ця особа побажала залишитися анонімною, оскільки переговори ведуться за зачиненими дверима.

Очікується, що наступного тижня обидві сторони узгодять остаточну цифру. Після цього уряд України разом із МВФ звернуться до союзників із проханням про додаткове фінансування.

Кабінет міністрів та Міністерство фінансів України відмовилися від коментарів до офіційної заяви МВФ. Представник самого фонду також відмовився коментувати.

Нагадаємо

11 вересня Міністерство фінансів України, Національний банк та експерти МВФ завершили обговорення виконання програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Зустрічі тривали з 3 по 10 вересня.

Зазначається, що сторони обговорювали стан виконання держбюджету 2025 та показники проєкту бюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування та передбачені програмою структурні реформи.

Експерти МВФ вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України в реалізації програми EFF та підтримці фінансової стабільності країни.