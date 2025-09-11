МВФ прогнозує дефіцит фінансування України до 2027 року в розмірі до 20 мільярдів доларів - Bloomberg

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11:02 • 2028 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 6862 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 10255 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 16329 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 36346 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 43955 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96133 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50558 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47885 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43774 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони11 вересня, 02:43 • 7794 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 20563 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 14135 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 14447 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 7430 перегляди
Публікації
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 3438 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 36345 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96131 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 86600 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 65747 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Денис Шмигаль
Андрій Пишний
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 3438 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 7524 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 26381 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 90911 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 82083 перегляди
Актуальне
Нафта
Свіфт
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

МВФ прогнозує дефіцит фінансування України до 2027 року в розмірі до 20 мільярдів доларів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 108 перегляди

МВФ вважає, що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть перевищити оцінки уряду до 20 мільярдів доларів. Це ускладнить переговори щодо нового пакету допомоги.

МВФ прогнозує дефіцит фінансування України до 2027 року в розмірі до 20 мільярдів доларів - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть перевищити оцінки уряду в Києві аж на 20 мільярдів доларів, саме тоді, коли мають розпочатися переговори щодо нового пакету допомоги. Про йе повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ця розбіжність з’ясувалася під час зустрічей співробітників МВФ у Києві минулого тижня, які були присвячені питанню зовнішнього фінансування на 2026–2027 роки, повідомило обізнане джерело. Узгодження цих різних оцінок є критично важливим перед тим, як МВФ (що базується у Вашингтоні) розглядатиме запит України на нову програму кредитування, оскільки чинне фінансування невдовзі вичерпається.

Якщо прогнози МВФ підтвердяться, Києву, ймовірно, доведеться щороку залучати додаткові мільярди доларів підтримки від західних союзників, щоб утримати оборону проти росії. Війна триває вже четвертий рік, кінця не видно, і зростає занепокоєння, що країна може не впоратися з дедалі більшими військовими витратами

- зазначає видання.

МВФ є третім за обсягом кредитором України, однак його підтримка супроводжується жорсткими умовами.

Київ наполягає на своїй попередній оцінці: 37,5 мільярда доларів необхідного фінансування на два роки. Водночас, за даними одного з чиновників, знайомого з переговорами, МВФ оцінює потреби у додаткових 10–20 мільярдів доларів. Ця особа побажала залишитися анонімною, оскільки переговори ведуться за зачиненими дверима.

Очікується, що наступного тижня обидві сторони узгодять остаточну цифру. Після цього уряд України разом із МВФ звернуться до союзників із проханням про додаткове фінансування.

Кабінет міністрів та Міністерство фінансів України відмовилися від коментарів до офіційної заяви МВФ. Представник самого фонду також відмовився коментувати.

Нагадаємо

11 вересня Міністерство фінансів України, Національний банк та експерти МВФ завершили обговорення виконання програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Зустрічі тривали з 3 по 10 вересня.

Зазначається, що сторони обговорювали стан виконання держбюджету 2025 та показники проєкту бюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування та передбачені програмою структурні реформи.

Експерти МВФ вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України в реалізації програми EFF та підтримці фінансової стабільності країни.

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Міністерство фінансів України
Національний банк України
Bloomberg
Вашингтон
Україна
Київ