Главою уряду Молдови став бізнесмен з українським досвідом та трьома громадянствами

Київ • УНН

 • 2596 перегляди

Президент Молдови Мая Санду призначила Александру Мунтяну новим главою уряду. Він є економістом, засновником інвестиційної компанії та раніше очолював департамент інвестфонду в Україні.

Главою уряду Молдови став бізнесмен з українським досвідом та трьома громадянствами

Президент Молдови Мая Санду призначила новим главою уряду країни Александру Мунтяну,  економіста, який раніше не займався політичною діяльністю, натомість працював у складі бізнес груп в Україні.

Передає УНН із посиланням на Agerpres, Ziarul de Gardă та RFI.

Деталі

За кандидатуру Александру Мунтяну на посаду прем'єр-міністра Молдови було проголосовано після консультації з чотирма з п'яти опозиційних парламентських фракцій країни та обговорення з предстваниками "Партії дії та солідарності" (ПАС), яка офіційно висунула канадидатуру 61-річного економіста. 

Президент Молдови Мая Санду побажала Мунтяну успіхів у формуванні уряду, який "здобуде довіру парламенту та відповідатиме очікуванням громадян", пише Agerpres.

Що відомо про нового прем'єра Молдови

Мунтяну має громадянство Молдови, Румунії та США. Він не проживав у Молдові останні десятиліття, не є частиною ПАС і є новим ім'ям у молдовській політиці. Мунтяну також займає рішуче проєвропейську позицію.

Щодо його біографії, також відомо, що Александру Мунтяну є засновником інвестиційної компанії з прямим акціонерним капіталом – 4i Capital Partners – що спеціалізується на управлінні інвестиціями в Україні, білорусі та Республіці Молдова. Раніше він був членом та/або головою рад директорів численних компаній у Республіці Молдова та України. Зокрема з 2007 року він очолював Департамент прямих інвестицій Dragon Capital (Україна).

У 2018 році Александру Мунтяну балотувався на внутрішніх виборах до Американської торгової палати в Україні, організації, яка представляє інтереси американських та міжнародних компаній, що працюють на українському ринку. У цьому контексті Американська торгова палата в Україні опублікувала біографію Александру Мунтяну. Тоді Мунтяну представився як "американець молдовського походження, який прожив в Україні 20 років"

- повідомляло видання Ziarul de Gardă.

Мунтяну вивчав фізику в університеті, після чого працював в Інституті прикладної фізики Академії наук Молдови. Пізніше він приєднався до Технічного університету Молдови на посаді доцента дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" та обіймав посаду віце-декана міжнародного факультету.

Навчався в аспірантурі Колумбійського університету в Нью-Йорку, спеціалізуючись на міжнародних відносинах, банківській справі та фінансах. Після закінчення навчання працював у Світовому банку у Вашингтоні, округ Колумбія.

Александру Мунтяну є засновником і президентом Alliance Française в Молдові, організації, яку він очолює понад три десятиліття.

Також ще з кінця 90-их років він був заступником директора Центру стратегічних досліджень та реформ (CISR). Пізніше він був директором представництва Американського інвестиційного фонду WNISEF.

Доповнення

Наприкінці вересня проєвропейська правляча партія Санду ПДС здобула переконливу перемогу на парламентських виборах у Молдові. Отримавши 55 місць, вона зберегла абсолютну більшість у 101-місцевому парламенті.

Президент Санду заявила про "чіткий мандат" на продовження процесу вступу її країни до ЄС.

Нагадаємо

Лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Ігор Гросу оголосив, що політсила запропонує бізнесмена Олександра Мунтяну, який два десятиліття проживав в Україні, кандидатом на посаду глави уряду.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив про свою відставку, заявивши, що його мандат закінчується одночасно з мандатом поточного уряду.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Світовий банк
Мая Санду
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна
Молдова