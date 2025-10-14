$41.610.01
Новим прем'єром Молдови стане бізнесмен, який понад 20 років живе в Україні

Київ • УНН

 • 1304 перегляди

Лідер молдовської провладної партії PAS Гросу заявив, що на пост прем'єра країни висунуть бізнесмена Мунтяну.

Новим прем'єром Молдови стане бізнесмен, який понад 20 років живе в Україні

Лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Ігор Гросу оголосив, що політсила запропонує бізнесмена Олександра Мунтяну, який два десятиліття проживає в Україні, кандидатом на посаду глави уряду. Відповідну заяву він зробив 14 жовтня на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Гросу повідомив, що партія чекатиме на затвердження мандатів новообраних депутатів Конституційним судом і скликання першого засідання парламенту. Після формування фракцій PAS офіційно представить кандидатуру Мунтяну президентці Майї Санду.

У Молдові підрахували 100% голосів на виборах до парламенту: у партії Санду 50,2%29.09.25, 14:57 • 3809 переглядiв

Молдові потрібні компетентні люди з великим економічним досвідом, які зможуть очолити процес інтеграції в ЄС і підтримати економічний розвиток. Ми вдячні пану Мунтяну, людині з вражаючою кар’єрою, за те, що він вирішив допомогти країні саме зараз, коли вона особливо цього потребує

– наголосив Ігор Гросу.

За даними Ziarul de Gardă, бізнесмен Олександр Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні, став головним претендентом на пост прем’єр-міністра. Видання зазначає, що обговорення його кандидатури відбулося 14 жовтня під час засідання партії PAS.

Мунтяну, якому 61 рік, називає себе "американцем молдовського походження" та раніше не мав політичного досвіду. Його висування розглядають як спробу партії оновити підхід до управління країною, зробивши ставку на фахівця з міжнародним бізнес-досвідом і репутацією технократа.

Рішення остаточне: прем'єр Молдови несподівано оголосив про свою відставку13.10.25, 16:24 • 3468 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мая Санду
Україна
Молдова