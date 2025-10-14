Новым премьером Молдовы станет бизнесмен, более 20 лет живущий в Украине
Киев • УНН
Лидер молдавской правящей партии PAS Гросу заявил, что на пост премьера страны выдвинут бизнесмена Мунтяну.
Лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу объявил, что политсила предложит бизнесмена Александра Мунтяну, который два десятилетия проживает в Украине, кандидатом на должность главы правительства. Соответствующее заявление он сделал 14 октября на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Гросу сообщил, что партия будет ждать утверждения мандатов новоизбранных депутатов Конституционным судом и созыва первого заседания парламента. После формирования фракций PAS официально представит кандидатуру Мунтяну президенту Майе Санду.
Ч. В Молдове подсчитали 100% голосов на выборах в парламент: у партии Санду 50,2%.
Молдове нужны компетентные люди с большим экономическим опытом, которые смогут возглавить процесс интеграции в ЕС и поддержать экономическое развитие. Мы благодарны господину Мунтяну, человеку с впечатляющей карьерой, за то, что он решил помочь стране именно сейчас, когда она особенно в этом нуждается
– подчеркнул Игорь Гросу.
По данным Ziarul de Gardă, бизнесмен Александр Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине, стал главным претендентом на пост премьер-министра. Издание отмечает, что обсуждение его кандидатуры состоялось 14 октября во время заседания партии PAS.
Мунтяну, которому 61 год, называет себя "американцем молдавского происхождения" и ранее не имел политического опыта. Его выдвижение рассматривают как попытку партии обновить подход к управлению страной, сделав ставку на специалиста с международным бизнес-опытом и репутацией технократа.
ч. Решение окончательное: премьер Молдовы неожиданно объявил о своей отставке.