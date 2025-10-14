Новым премьером Молдовы станет бизнесмен, более 20 лет живущий в Украине

$41.610.01
15:00
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
14 октября, 09:05
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla14 октября, 05:59
Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка14 октября, 06:35
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа13:05
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвки13:19
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дня13 октября, 13:30
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Польша
Сумская область
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвки13:19
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа13:05
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре13 октября, 15:39
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
T-72
T-90
Золото

Новым премьером Молдовы станет бизнесмен, более 20 лет живущий в Украине

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Лидер молдавской правящей партии PAS Гросу заявил, что на пост премьера страны выдвинут бизнесмена Мунтяну.

Новым премьером Молдовы станет бизнесмен, более 20 лет живущий в Украине

Лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу объявил, что политсила предложит бизнесмена Александра Мунтяну, который два десятилетия проживает в Украине, кандидатом на должность главы правительства. Соответствующее заявление он сделал 14 октября на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Гросу сообщил, что партия будет ждать утверждения мандатов новоизбранных депутатов Конституционным судом и созыва первого заседания парламента. После формирования фракций PAS официально представит кандидатуру Мунтяну президенту Майе Санду.

Ч. В Молдове подсчитали 100% голосов на выборах в парламент: у партии Санду 50,2%.

Молдове нужны компетентные люди с большим экономическим опытом, которые смогут возглавить процесс интеграции в ЕС и поддержать экономическое развитие. Мы благодарны господину Мунтяну, человеку с впечатляющей карьерой, за то, что он решил помочь стране именно сейчас, когда она особенно в этом нуждается

– подчеркнул Игорь Гросу.

По данным Ziarul de Gardă, бизнесмен Александр Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине, стал главным претендентом на пост премьер-министра. Издание отмечает, что обсуждение его кандидатуры состоялось 14 октября во время заседания партии PAS.

Мунтяну, которому 61 год, называет себя "американцем молдавского происхождения" и ранее не имел политического опыта. Его выдвижение рассматривают как попытку партии обновить подход к управлению страной, сделав ставку на специалиста с международным бизнес-опытом и репутацией технократа.

ч. Решение окончательное: премьер Молдовы неожиданно объявил о своей отставке. 

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Майя Санду
Украина
Молдова