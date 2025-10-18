$41.640.00
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
20:45 • 6554 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 19260 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 33660 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 26587 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 44627 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 67132 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 46220 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 48517 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36593 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Генштаб ЗСУ оприлюднив звіт за добу, 18 жовтня: третина боїв – на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Від початку доби 18 жовтня на російсько-українському фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де армія РФ 39 разів атакувала позиції Сил оборони.

Від початку доби, 18 жовтня на російсько-українському фронті відбулося 116 боєзіткнень Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де армія рф 39 разів атакувала позиції Сил оборони. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) від 18.10.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 годину, від початку цієї доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 2734 дрони-камікадзе та здійснили 3836 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили три штурмових дії окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 28 керованих авіабомб, а також здійснив 132 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі населеного пункту Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Піщаного. Шість із восьми атак відбили українські воїни.

На Лиманському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир та Зарічне.

Сім ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка. 

На Краматорському напрямку противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку дев’ять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. 

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 83 окупанти, із них 50 – безповоротно. Також українські воїни знищили артилерійську систему, десять БпЛА, антену управління та пункт управління БпЛА; також уражено сім укриттів для особового складу та два пункти управління БпЛА ворога

- йдеться у звіті.

На Олександрівському напрямку агресор 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог двічі наступав у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Хвиля дезертирства серед окупантів накрила Херсонський напрямок - АТЕШ17.10.25, 19:23 • 17602 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Україна