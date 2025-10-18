Генштаб ВСУ обнародовал отчет за сутки, 18 октября: треть боев – на Покровском направлении

$41.640.00
48.520.00
ukenru
21:14 • 1192 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 5174 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 18921 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 33340 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 26323 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 44566 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67095 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46198 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48497 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36584 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
94%
749мм
Популярные новости
Позиция Трампа после встречи с Зеленским удивила некоторых европейских партнеров - СМИ18 октября, 11:39 • 11709 просмотра
Туск после встречи Зеленского с Трампом: солидарность Европы с Украиной сегодня важнее, чем когда-либо ранее18 октября, 12:02 • 8796 просмотра
Шторм на Аляске: ущерб настолько велик, что многие эвакуированные не вернутся домой месяцамиVideo18 октября, 12:15 • 11003 просмотра
Двух украинских защитников годами держали в рабстве на оккупированной территории Луганщины: недавно их вернули из пленаPhoto18 октября, 12:19 • 12324 просмотра
Коваленко: Если Будапешт станет точкой, где Путин признает реальность - это будет завершение не только войны, но и иллюзий Кремля об империи18 октября, 13:27 • 3960 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 90030 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 113240 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 138284 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 103144 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 127947 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Александр Стабб
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 23846 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 37939 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 43695 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 71609 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 118529 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Вашингтон Пост
Google Play
MIM-104 Patriot

Генштаб ВСУ обнародовал отчет за сутки, 18 октября: треть боев – на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 924 просмотра

С начала суток 18 октября на российско-украинском фронте зафиксировано 116 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении, где армия РФ 39 раз атаковала позиции Сил обороны.

Генштаб ВСУ обнародовал отчет за сутки, 18 октября: треть боев – на Покровском направлении

С начала суток 18 октября на российско-украинском фронте произошло 116 боестолкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где армия РФ 39 раз атаковала позиции Сил обороны. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от 18.10.2025 года.

Подробности

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала этих суток на фронте произошло 116 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 2734 дрона-камикадзе и совершили 3836 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиабомб, а также совершил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе населенного пункта Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Песчаного. Шесть из восьми атак отбили украинские воины.

На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир и Заречное.

Семь вражеских штурмов отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка.

На Краматорском направлении противник дважды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении девять раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра, украинские защитники отбили все атаки врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоекономическое, Красный Лиман, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 83 оккупанта, из них 50 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, десять БпЛА, антенну управления и пункт управления БпЛА; также поражено семь укрытий для личного состава и два пункта управления БпЛА врага

- говорится в отчете.

На Александровском направлении агрессор 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Вороне, Новониколаевка, Новогригорьевка и Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг дважды наступал в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление - АТЕШ17.10.25, 19:23 • 17602 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина