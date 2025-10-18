Генштаб ВСУ обнародовал отчет за сутки, 18 октября: треть боев – на Покровском направлении

С начала суток 18 октября на российско-украинском фронте произошло 116 боестолкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где армия РФ 39 раз атаковала позиции Сил обороны. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от 18.10.2025 года.

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала этих суток на фронте произошло 116 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 2734 дрона-камикадзе и совершили 3836 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиабомб, а также совершил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе населенного пункта Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Песчаного. Шесть из восьми атак отбили украинские воины.

На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир и Заречное.

Семь вражеских штурмов отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и Выемка.

На Краматорском направлении противник дважды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении девять раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра, украинские защитники отбили все атаки врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоекономическое, Красный Лиман, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое и Котляровка.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 83 оккупанта, из них 50 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, десять БпЛА, антенну управления и пункт управления БпЛА; также поражено семь укрытий для личного состава и два пункта управления БпЛА врага